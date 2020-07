"Mi ha detto sei scarso in faccia...". Il "rosso" di fuoco di Pairetto in Inter-Bologna

L'Inter di Antonio Conte ha fatto letteralmente harakiri in casa contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic che si è imposto per 2-1 in rimonta grazie ai gol di Juwara e Barrow che hanno rimontato l'iniziale vantaggio nerazzurro siglato dal solito Romelu Lukaku arrivato a quota 26 centri in stagione. L'Inter non è riuscita a fare sua una partita che sembrava in discesa con un primo tempo giocato discretamente al cospetto di un avversario che se l'è comunque giocata con le sue carte.

I nerazzurri hanno avuto anche la chance di ammazzare la partita, per dirla all'Antonio Conte, con Lautaro Martinez che ha però fallito il calcio di rigore che avrebbe portato sul 2-0 la Beneamata. L'argentino si è fatto ipnotizzare dall'ottimo Skorupski autore di grandi parate nel corso di tutta la partita permettendo così ai rossoblù di restare in gara e di piazzare il colpo gobbo che mette in pericolo il terzo posto.

La strana espulsione

L'Inter non ha poi sfruttato la superiorità numerica dal 56' per l'espulsione di Roberto Soriano reo di aver insultato l'arbitro Pairetto con un epiteto ritenuto offensivo dal direttore di gara. "Sei scarso" avrebbe pronunciato l'ex giocatore del Torino all'indirizzo del fischietto che ha così deciso di mandarlo anzitempo sotto la doccia. Lo stesso Pairetto ha poi motivato agli altri calciatori in campo del perché dell'espulsione diretta: "Mi ha detto che sono scarso", la giustificazione dell'arbitro di Inter-Bologna.

Il ds del Bologna Bigon ha subito provato a difendere il suo giocatore rivolgendosi all'arbitro in tono quasi confidenziale: "Dai Luca! Una parola che è scappata in campo, non puoi fare una roba così! Dai, una parola che ti scappa in partita" , con Pairetto che si è mostrato però integerrimo: "Me l’ha detto in faccia" . Forse l'arbitro avrebbe potuto essere un po' più clemente con il calciatore del Bologna che Per la cronaca la sfida è poi finita per 1-2 in favore del Bologna con la parità numerica che è stata ristabilita al 77' con l'espulsione di Alessandro Bastoni per doppia ammonizione.

Int-Bol 1:2 Il Bologna batte l’ Inter che,avanti 1:0-Lukaku-in 11>10 per l’espulsione di Soriano (57’) sbaglia con Lautaro il rigore del 2:0 (62’) subisce il pari di Juwara (1:1) rimane in 10>10 per l’espulsione di Bastoni (fallo molto dubbio) e cade sul contropiede di Barrow pic.twitter.com/ANSYGCiuS6 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 5, 2020

