Basket, Olimpia beffata a Bologna

Toko Shengelia leone della Georgia ridà colore al popolo virtussino, porta via il piccolo cuore dell'Armani a 7 dalla fine di una partita fra ricchi fantasmi e dà a Bologna il canestro del 68-67 per la vittoria in gara uno nelle semifinali per lo scudetto. Partita da incubi e non ci vengano a raccontare di grandi difese.

Ivanovic abbraccia il suo eroe che già aveva fermato la peste nera portata dal Bucintoro della Reyer, Messina guarda sconsolato i suoi campioni fantasma: il Leday da 5 punticini in una partita chiusa sbagliando i 2 tiri liberi che a 23 avrebbero portato Milano sul più tre, il Mirotic in partenza per Montecarlo che lascia partire un piccione viaggiatore nei secondi finali, un tiraccio che invece della vittoria finisce nella polvere.

Come del resto tutta questa sfida fra signorotte che si salvano con i gregari: Diouf e Akele aiutano Shengelia più di Cordinier , del primo Morgan, dell'ultimo Clyburn sparito dopo una partenza quasi decente. Partita con le mani da pupazzi di neve: Virtus ferma al 5 su 27 col tiro da tre e per fortuna Tokko il georgiano ne ha messe due davvero importanti; Armani imbambolata con il suo 6 su 22 dalla linea magica, l'unica vera arma per una squadra anemica che non entusiasma mai. Irriconoscibili regine del reame, così diverse dalle altre due semifinaliste, la meravigliosa Brescia che ha vinto la prima sul campo di Trapani, una notte da ricordare ma stasera è già gara due. Mentre Armani e Virtus tossiscono così tanto, stremate dall'Eurolega, nella corsa alla ricerca di uno scudetto che nelle ultime quattro stagioni le ha viste sempre protagoniste, 3-1 per Milano, una sfida che in questa stagione, invece viene relegata nel teatrino delle semifinali.

Quella di ieri è stata davvero una partita al veleno, con il solito vittimismo per cercare di rovinare la

serata a tre arbitri attenti e generosi. Non ci siamo divertiti, non diteci che le partite fra grandi hanno spesso questi momenti senza luce. auseurediamo domani sera, ma Milano si è mangiata davvero una grande occasione.