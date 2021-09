"Sto bene, tranquilli". La frase di Sensi diventa un caso. E Mancini...

Stefano Sensi rischia di essere punito dal commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini per le sue affermazioni social prima del match contro la Lituania. Il centrocampista dell'Inter, infatti, non era stato convocato per un piccolo risentimento al polpaccio ed è andato in tribuna e fin qui niente da segnalare. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, però, il post social dell'ex giocatore di Sassuolo e Cesena ha indispettito e non poco il ct per eventuali qui pro quo. "

Sto bene ragazzi, non ho nulla" , questo quanto scritto da Sensi nella sua story e che potrebbe aver causato un caso diplomatico con Roberto Mancini. All'esterno potrebbe infatti sembrare che il ct abbia esentato il giocatore per restituirlo all'Inter integro e riposato in vista del match di campionato contro la Sampdoria. L'ex allenatore di Manchester City, Fiorentina, Lazio e Inter ha glissato in conferenza stampa ma il dubbio che Sensi non sarà convocato per il prossimo impegno della nazionale, in Nations League contro la Spagna, è concreto anche se Mancini ha sempre fatto parlare il campo ed ha convocato i giocatori meritevoli.

"Non ho visto il post. Non ho ricevuto telefonate, se possiamo salvaguardare chi ha giocato tante partite ravvicinate lo facciamo, come abbiamo sempre fatto" , questo il pensiero del Mancio che ha preferito tagliare corto su questo scottante tema. Il Mancio ha sempre fatto parlare il campo come detto, eccerzion fatta proprio per Sensi che negli ultimi due anni non ha praticamente visto il campo con la maglia dell'Inter. Nonostante questo il ct lo ha inserito nella lista dei convocati per Euro 2020 e solo l'ennesimo problema fisico lo ha estromesso dagli eroi che hanno riportato poi il titolo d'Europa in patria a distanza di 53 anni dall'ultima volta.