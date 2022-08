Senza Marc Honda mai così male. E arriva Mir

L'annuncio era atteso da tempo. Ieri è arrivata la conferma ufficiale: Il campione del Mondo 2020 Joan Mir sarà il nuovo compagno di squadra di Marc Marquez in MotoGP per le prossime due stagioni. Dopo l'annuncio choc del ritiro della Suzuki a fine anno, il manager dello spagnolo si era messo al lavoro. La trattativa è stata lunga ed estenuante dopo il brutto colpo accusato dal pilota, come da tutta la squadra. «Honda Racing Corporation è orgogliosa di annunciare l'ingaggio di Joan Mir. Il Campione del Mondo MotoGP 2020 si è affermato come un talento di livello mondiale fin dalla sua prima stagione completa in Moto3 nel 2016». Il breve comunicato diffuso ieri non lascia trapelare grandi emozioni, ma certo è che il colosso giapponese, un tempo considerato una vera e propria armata in grado di intimorire ogni avversario, adesso non fa più paura e la Honda è costretta a correre ai ripari. Mai sul podio in questa stagione, la HRC sembra aver perso la direzione. In due stagioni Pol Espargaro ha centrato un solo podio (nel GP dell'Emilia Romagna 2021).

Il 24enne Joan Mir avrà così il difficile compito di risollevare le prestazioni della RC213V che sembra molto deludente, soprattutto nelle ultime stagioni da quando Marquez, causa infortunio, non ha potuto più seguire lo sviluppo della moto. Servirà l'ingaggio del due volte campione del mondo a far uscire la Honda da una crisi profonda che dura ormai da tre anni? Il primo passo sembra essere quello di rafforzare lo schieramento tornando ad affiancare due campioni del mondo MotoGP. L'ultima volta era stato nel 2019 con l'accoppiata Marquez-Lorenzo, ma Jorge non riuscì ad adattarsi e a fine anno terminò la sua avventura in MotoGP.