"Senza precedenti": ecco quanto guadagna Mbappé

Sapevamo che fosse il calciatore più pagato al mondo, come abbiamo scritto sul Giornale.it, ma adesso sappiamo anche che è l'atleta più ricco tra tutti gli sportivi: stiamo parlando dell'attaccante del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese, Kylian Mbappé, che guadagna cifre astronomiche. Secondo un'esclusiva del quotidiano Le Parisien, le attuali entrate del 23enne sarebbero pari a 72 milioni di euro lordi all'anno, in pratica 6 milioni di euro lordi al mese.

Ecco i due bonus milionari

Nel contratto mostruoso e che è stato definito "senza precedenti" dalla stampa francese non c'è, come spesso accade, un bonus ulteriore per il rendimento del calciatore e il raggiungimento di certi obiettivi stabiliti nella momento della stipula. No, a Mbappé tutto è dovuto a priori, indipendentemente da quanto giochi e se diventi, o meno, decisivo. Il quotidano francese spiega che il primo "bonus" da 180 milioni di euro in tre anni (60 milioni l'anno), sarà versato interamente sul suo conto corrente indipendentemente dal fatto che rimanga o meno fino alla fine del suo contratto. In pratica il calciatore riceverebbe comunque quei soldi anche se dovesse rescindere il suo contratto domani mattina e andare a giocare altrove.

"Se resti ti paghiamo"

L'altro bonus, per blindarlo e "coccolarlo" ulteriormente, si chiama "bonus fedeltà" e viene pagato a ogni finestra di calciomercato (quindi gennaio e d'estate): nel primo anno sono 70 milioni di euro, il secondo (settembre 2023) 80 milioni e se dovesse rimanere anche nel 2024 riceverebbe un bonus da 90 milioni di euro. Non avete capito male: questi sono soldi extra al suo contratto: in pratica la società gli dà un premio se decide di rimanere anche se il suo contratto prevede altri tre anni. La paura che possa scegliere altre società di primo livello è talmente forte che lo si invoglia regalandogli milioni su milioni.

Quanto guadagnerebbe in totale

Non c'è dubbio che si tratti del " contratto del secolo " ma anche del " più grande mai firmato nella storia dello sport " come spiega Le Parisien. Se il calciatore francese deciderà di indossare la maglia parigina fino alla scadenza naturale del suo contratto nel 2024 guardagnerebbe la cifra impressonante di oltre 630 milioni di euro lordi. Considerate le trattenute del 45%, in tasca gli rimarrebbero 282 milionidi euro netti, un quarto del budget complessivo che può permettersi il Paris Saint-Germain. " Questo è il più grande contratto mai firmato da un atleta fra tutte le discipline messe insieme ", affermano d'oltralpe. " Il contratto del secolo pone dunque Kylian Mbappé al vertice, davanti a tutti. Uno status da assumere quotidianamente sul campo. Il che non dovrebbe dispiacergli ".

Prima di lui soltanto Messi si era avvicinato alle cifre di Mbappé: Le Parisien ha ricordato il contratto record tra l'argentino e il Barcellona che tra il 2017 e il 2021 avrebbe fruttato circa 555 milioni di euro lordi.