"Serata indimenticabile": Sergio Mattarella riceve l'Italvolley al Quirinale

L'Italia maschile della pallavolo ha vinto con grande merito il Mondiale di Katowice, battendo proprio i padroni di casa e campioni in carica della Polonia. I ragazzi di Fefé De Giorgi hanno vinto il quarto titolo mondiale della storia, un titolo che mancava da ben 24 anni. Tutta la rosa e il commissario tecnico sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che li ha ringraziati per questo grande risultato: "I miei complimenti più affettuosi e sentiti, è stata una serata indimenticabile. Complimenti anche al presidente Manfredi che alla premiazione mi è parso il più emozionato di tutti. È stata una serata indimenticabile" , le sue parole dopo averli ricevuti al Quirinale.

"Vi ho visto ieri sera, non sono riuscito a guardare l'incontro con Francia e Slovenia, ma in finale vi ho visto dalla prima all'ultima battuta", la battuta di Sergio Matteralla che ha poi concluso scherando: "Aver consegnato ai polacchi il primo set è stato un gesto di cortesia nei confronti del cortese e sportivo pubblico di Katowice. La correttezza e il rispetto reciproco tra le squadre che si incontrano è un tratto tipico della pallavolo. Mi auguro rimanga sempre così, è un esempio per tutti gli altri sport".

I complimenti di Draghi e Malagò

Anche il premier Mario Draghi ha voluto complimentarsi con l'Italvolley per il traguardo storico raggiunto: "Io ero tra quelli che vi seguiva in tv. Appena è finita la partita ho chiamato per dire che vi avrei voluti qui a palazzo Chigi. Voglio complimentarmi con voi a nome del Governo ma soprattutto mio personale. Siete entrati nella storia".

Anche il numero uno del Coni Giovanni Malagò ha tessuto le lodi dei ragazzi di De Giorgi: "Siamo la nazionale dei tempi moderni, nessuno ha vinto quattro Mondiali come noi, questo ci deve far ricordare la storia della pallavolo. Una squadra incredibile, 24 anni di età media, nata da una formidabile intuizione del presidente Manfredi dopo una mezza delusione nell'avventura a Tokyo 2020 dove si era andati con aspettative diverse. Intuizione che ritengo sia stata decisiva, cioè mettere alla guida di questa squadra un uomo la cui stima e considerazione tecnica e umana non ha confini. Fefé De Giorgi, al suo quarto".

La strada tracciata dal ct De Giorgi è quella giusta che nei mesi passati ha fatto scelte impopolari come l'esclusione a sorpresa dell'esperto Ivan Zaytsev che non ha fatto niente per nascondere tutto il suo disappunto per un'esclusione che ha fatto molto rumore. Squadra giovane, con fame e qualità che è riuscita in poco tempo a diventare anche vincente riportando sul tetto del mondo la nostra nazionale che aveva fatto tripletta tra il 1990 e il 1998 con lo stesso De Giorgi giocatore.