Il calendario completo di Serie A. I "big match" che ribaltano tutto

La nuova Serie A ha ufficialmente preso forma con la Lega che ha reso noto il calendario della stagione 2020-2021. Inizio il 19-20 settembre, chiusura il 23 maggio con sei turni infrasettimanali e tre soste per la nazionale.

Turni infrasettimanali: 16 dicembre 2020, 23 dicembre 2020, 6 gennaio 2021, 3 febbraio 2021, 21 aprile 2021, 12 maggio 2021. Soste: 11 ottobre 2020, 15 novembre 2020, 28 marzo 2021.

Soste per la nazionale: 11 ottobre 2020, 15 novembre 2020, 28 marzo 2021.

Inter e Atalanta posticiperanno la prima giornata avendo giocato fino al 21 e 12 agosto in Europa e Champions League. La squadra di Conte, dunque, non giocherà la prima giornata a Benevento il 19-20 settembre ma lo farà il 30 settembre così come l'Atalanta di Gasperini che giocherà contro la Lazio di Inzaghi. Debutto casalingo per la Juventus di Pirlo in casa contro la Sampdoria di Ranieri, Verona-Roma, Milan-Bologna con il Napoli di Gattuso a Parma.

Ci saranno 4 derby quest'anno con Inter-Milan che si giocherà alla 4 giornata, alla sesta ci sarà il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, alla decima il derby della Mole Juventus-Torino e alla 18esima il derby di Roma tra la squadra di Fonseca e la Lazio di Inzaghi. Alla seconda giornata ci sarà Roma-Juventus, alla terza Juventus-Napoli e Lazio-Inter.

Lazio-Napoli si giocherà alla 13esima, Milan-Juventus alla 16esima giornata, Roma-Inter alla 17esima con una 18esima giornata pirotecnica con il derby di Roma ma soprattutto il derby d'Italia tra la squadra di Conte e la Juventus di Pirlo che potrebbe anche decidere lo scudetto in un senso o nell'altro. Attenzione però ai possibili outsider che potrebbero insidiare le grandi favorite come Napoli, Milan agguerrite e pronte a dare battaglia.

Ecco il calendario completo della Serie A 2020-2021

1° giornata

Benevento-Inter *(rinviata)

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta* (rinviata)

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Hellas Verona-Roma

2° giornata

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese

3° giornata

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

4°giornata

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juve

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa

5° giornata

Atalanta-Sampdoria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Verona

Lazio-Bologna

Milan-Roma

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

6°giornata

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Verona-Benevento

7°giornata

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

8°giornata

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo

9°giornata

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-Roma

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

10°giornata

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Verona-Cagliari

11°giornata

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

12°giornata

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

13°giornata

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

14°giornata

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter

15°giornata

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

16°giornata

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

17°giornata

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

18°giornata

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

19°giornata

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napoli

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?