Serie A 2022-2023, quando avverrà il sorteggio e quello che c'è da sapere

Venerdì 24 giugno alle ore 12 avverrà il sorteggio della Serie A 2022-2023 con partenza il 13 agosto e fine il 4 giugno (la stagione sarà molto lunga per via dello stop forzato tra novembre e gennaio per Qatar 2022). Ci si fermerà infatti il 13 novembre per la pausa mondiale e la ripresa avverrà poi a gennaio 2023. Come l'anno passato ci sarà il calendario asimmetrico con l’ordine delle gare di ritorno che non sarà parallelo a quello d'andata

Quattro giornate di campionato previste nel mese di agosto: una rarità per il calcio italiano che comprimeranno di fatto il calendario della Serie A con ben 15 turni in tre mesi. In caso si arrivi a pari punti al termine dello stagione lo scudetto sarà deciso con lo spareggio e non in base al vantaggio negli scontri diretti o ad altri parametri. Da agosto fino all'interruzione del 13 novembre, si giocherà ogni settimana a ritmo continuo e anche il mercoledì, con la Serie A che si alternerà a Champions, Europa e Conference League.

Tutti i criteri per la compilazione del calendario

Ci sono delle regole per stilare il calendario: una di queste prevede che nei quattro turni infrasettimanali previsti non si possano disputare i derby di Milano, Torino, Roma più quelli toscano e campano oltre alle gare tra le "big" del campioanto come Atalanta, Inter, Milan, Roma, Napoli, Lazio e Juventus.

Non vi possono essere inoltre più di due coppie di incontri consecutivi in casa e o in trasferta per girone e nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi davanti al proprio pubblico o a domicilio, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta.

Un'altra regola fondamentale è che alla prima e all'ultima giornata di campionato non ci potranno essere in programma derby. Rispetto al calendario della scorsa stagione non può essere ripetuto alcun incontro con lo stesso ordine (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta).

Inoltre, nella prima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata di due giornate precedenti. Nell’ultima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei due campionato precedenti. Infine, le società partecipanti alla Champions League ovvero Milan, Inter, Juventus, Napoli non possono essere sorteggiate con società partecipanti all’Europa League ovvero Lazio e Roma e alla Conference League ovvero la Fiorentina) nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League.