Serie A all'americana in stile Premier

Gli imprenditori americani sono sempre più propensi a investire nel nostro calcio, con la Serie A diventata ormai a stelle e strisce. Tanto che i club di proprietà statunitense potrebbero diventare addirittura 7. Lo Spezia settimana prossima completerà il closing con un importante investitore americano, partner di Msd Capital ovvero il fondo di investimento che gestisce il patrimonio del tycoon informatico Michael Dell. Il nuovo patron dei liguri dovrebbe essere Alan Pace, che possiede già il Burnley. Un'operazione che vale 20-30 milioni di euro.

Decisamente meno delle richieste di Suning per vendere l'Inter. La famiglia Zhang, infatti, valuta il club nerazzurro tra i 900 milioni e 1 miliardo di euro. Una richiesta che ha spaventato il fondo inglese BC Partners, facendo naufragare la trattativa ai primi vagiti. Occhio ora alle mosse del fondo americano Arctos, che fa sul serio e punta ad accelerare. Il fondo americano Elliott ha riportato al vertice il Milan e chissà che i connazionali di Arctos non possano aiutare i cugini nerazzurri a riconquistare un trofeo dopo un decennio di digiuno. Se Pallotta a Roma ha fatto flop (9 anni al timone, zero trofei conquistati) e Saputo a Bologna viene contestato, Elliott ha cancellato lo scetticismo iniziale con i risultati. Investimenti importanti ma traguardi modesti finora per Commisso a Firenze nei primi 18 mesi di presidenza. In attesa di scoprire se gli ultimi arrivati Friedkin (Roma) e Krause (Parma) faranno meglio dei loro predecessori, un dato è certo: in Serie A va di moda lo straniero, ma a lasciare il segno sono gli americani.

I cinesi finora - al netto del positivo lavoro di Suning prima dell'ultimo stop governativo cinese - non hanno ottenuto risultati importanti. Dal fallimento del Pavia in Lega Pro (Zhu) alla vicenda Milan (Yonghong Li) passando per la meteora Parma (Jiang Lizhang) i magnati orientali non hanno trovato fortuna. L'unica eccezione era stata appunto Suning, che ora però necessita di partner e nuovi soci per mantenere l'Inter al vertice. E anche per i nerazzurri potrebbe succedere grazie agli americani.