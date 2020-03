Serie A, ecco date ed orari della 27esima e 28esima giornata

Il coronavirus ha rallentato ma per ora non ha fermato la Serie A che ripartirà però a porte chiuse. Dopo giorni frenetici intrisi di polemiche, bordate a livello verbale e riunioni fiume, si è deciso di recuperare in questo fine settimana, tra domenica 8 marzo e lunedì 9 marzo, le sei partite rinviate della 26esima giornata di Serie A con tutte le altre giornate che scivoleranno di una settimana fino ad arrivare al 24 maggio, giorno in cui terminerà il campionato.

La Lega dovrà però aggiungere un turno infrasettimanale a metà maggio per poter arrivare al termine e senza più intoppi). Per quanto riguarda invece gli altri quattro match della 25esima giornata, tre sono già stati schedulati mentre Inter-Sampdoria è l'unica partita a non avere ancora una data certa per il recupero per via degli impegni europei dei nerazzurri.

Le nuove date e gli orari

La 27esima giornata è dunque slittata al prossimo weekend del 14-15 marzo con la Lega che ha rimodulato date ed orari. Si partirà da venerdì 13 febbraio con Napoli e Juventus che anticiperanno per via degli impegni europei contro Barcellona e Lione del 18 e del 17 marzo

Venerdì 13 marzo

Verona-Napoli (ore 18.30, Sky)

Bologna-Juventus (ore 20.45, Sky)

Sabato 14 marzo si giocheranno altre tre sfide

Spal-Cagliari (ore 15, Sky)

Genoa-Parma (ore 18, Sky)

Torino-Udinese (ore 20.45, Dazn)

Domenica 15 marzo il Milan anticiperà alle 12:30 al Via del Mare di Lecce, mentre il big match di giornata sarà Atalanta-Lazio. L'Inter ospiterà il Sassuolo alle 18 mentre la Roma ospiterà la Sampdoria nel posticipo delle ore 20:45.

Lecce-Milan (ore 12.30, Dazn)

Atalanta-Lazio (ore 15, Sky)

Fiorentina-Brescia (ore 15, Dazn)

Inter-Sassuolo (ore 18, Sky)

Roma-Sampdoria (ore 20.45, Sky)

La 28esima giornata invece inizierà venerdì 20 marzo con la Lazio di Simone Inzaghi che ospiterà la Fiorentina di Beppe Iachini.

Lazio-Fiorentina (ore 20.45, Sky)

Sabato 21 marzo tre anticipi con la partita serale Juventus-Lecce

Brescia-Genoa (ore 15, Sky)

Sampdoria-Bologna (ore 18, Sky)

Juventus-Lecce (ore 20.45, Dazn)

Domenica 22 marzo si chiuderà l'intera giornata di Serie A con Milan-Roma alle ore 18 e con il posticipo serale Parma-Inter alle ore 20:45

Sassuolo-Verona (ore 12.30, Dazn)

Cagliari-Torino (ore 15, Sky)

Napoli-Spal (ore 15, Sky)

Udinese-Atalanta (ore 15, Dazn)

Milan-Roma (ore 18, Sky)

Parma-Inter (ore 20.45, Sky)

Dopodiché ci sarà una settimana di stop per via degli impegni delle nazionali e si riprenderà il weeken del 4-5 aprile e si capirà solo verso fine mese se si potrà tornare alle porte aperte o se si dovrà continuare a porte chiuse per l'emergenza coronavirus.

