Serie A, l'Atalanta scherza con il Lecce: finisce 2-7

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Lazio e Napoli su Bologna e Torino, la dimezzata 26esima giornata di Serie A è proseguita con l'unica sfida delle ore 15 tra il Lecce di Fabio Liverani e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nel match di Via del Mare. Curiosità prima del match: i tifosi atalantini sono stati controllati al termoscanner prima di potersi accomodare nel settore ospiti. La possibilità di farsi controllare la temperatura è stata però data anche ai tifosi salentini che hanno potuto decidere in piena autonomia di farsi controllare nei pressi dei tornelli dello stadio. La partita è terminata con il punteggio roboante di 7-2 per l'Atalanta dopo che nella prima frazione la partita si era conclusa sul 2-2. Alle ore 18 la Roma di Paulo Fonseca giocherà sul campo del Cagliari di Rolando Maran per tentare di rispondere all'Atalanta che ha ora sei punti in più rispetto ai giallorossi. Una vittoria in terra sarda permetterebbe ai capitolini di accorciare e stare al passo con la Champions League

Lecce-Atalanta 2-7 (ore 15)

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si dimostra un rullo compressore e il migliore attacco della Serie A. I nerazzurri volano sul 2-0 nel primo tempo grazie all'autorete di Donati e Zapata, subiscono il ritorno del Lecce con Saponara e Donati ma nella ripresa dominano e dilagano fino al 7-2 finale. In rete per due volte il gigante colombiano Zapata, l'ex Muriel, Malinovskyi e Josip Ilicic con un gol meraviglioso. Con questo successo l'Atalanta vola a quota 48 punti in classifica e con una partita da recuperare mentre il Lecce resta fermo a quota 25.

La cronaca

Dopo 10 minuti di sostanziale equilibrio Majer al 13' salva sulla linea il tentativo di petto, su assist di Gomez, di Palomino. Al 17' Donati compie un clamoroso autogol deviando di testa nella sua porta un pallone calciato da calcio d'angolo da Ilicic. Ancora lo sloveno al 21' impegna Gabriel alla parata in angolo e al 22' Zapata raddoppia in tuffo di testa su assist di Ilicic. Ancora Gomez e Ilicic si rendono pericolosi ma al 29' Saponara la riapre con una magia. De Roon ci prova con un gran tiro al volo dalla distanza ma al 40' Donati si fa perdonare del clamoroso autogol con un bel destro a incrociare che non lascia scampo a Gollini.

Nella ripresa l'Atalanta trova il 3-2 subito con Ilicic che prima chiama alla parata Gabriel, poi riprende la sfera, manda al bar tre difensori con una finta e segna il vantaggio. Un minuto dopo Pasalic si divora il 4-2 che puntualmente arriva al 54' ancora con Zapata che riceve palla da Pasalic e da pochi passi in spaccata segna la doppietta. Zapata segna la tripletta al 62' in un azione molto simile a quella del 4-2 e Gabriel al 79' evita il 6-2 che però arriva all'89' con Muriel che segna e non esulta per rispetto ai suoi ex tifosi: la rete è stata convalidata dal Var. In pieno recupero Malinovskyi prende la mira e fa secco ancora Gabriel per il 2-7 finale.

Il tabellino

Lecce: Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer (63' Tachtsidis), Deiola, Barak; Saponara, Mancosu (63' Shakhov); Lapadula

Atalanta: Gollini; de Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez (69' Malinovskyi), Ilicic (73' Muriel); Zapata (75' Tameze)

Reti: 17' aut Donati (A), 22', 54' e 62' Zapata (A), 29' Saponara (L), 40' Donali (L), 47' Ilicic (A), 89' Muriel (A), 92' Malinovskyi (A)

Classifica Serie A: Lazio 62, Juventus* 60, Inter**54, Atalanta* 48, Napoli 39, Milan* 36, Verona** e Parma** 35, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo**, Fiorentina* 29, Udinese* e Torino 27, Lecce 25, Sampdoria** 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.

*una partita in meno

**due partite in meno

