Serie A, la Lazio vince 3-2 contro il Genoa e risponde alla Juventus

La Lazio di Simone Inzaghi è inarrestabile, vince per 3-2, soffrendo nel finale, contro il Genoa di Davide Nicola, ottiene il 20esimo risultato utile consecutivo e si porta a quota 59 punti, a meno uno dalla Juventus rispondendo così ai bianconeri vittoriosi ieri per 1-2 sul campo della Spal. Le reti di Marusic, Immobile, al 27esimo centro in campionato in 25 partite, e di Cataldi hanno dunque reso vane le reti di Cassata e di Criscito su rigore nel finale di partita. La Lazio ha saputo soffrire, ha tenuto botta e come sempre ha colpito gli avversari con ripartenze veloci e ben orchestrate da Luis Alberto. I biancocelesti ora non possono più nascondersi: pensare allo scudetto non può più essere un'utopia per i ragazzi di Simone Inzaghi.

La cronaca

La Lazio passa subito in vantaggio dopo un minuto e mezzo con Marusic che riceve palla da Caicedo e in scivolata batte Perin. Caicedo al 13' riceve palla da Luis Alberto punta l'avversario e tira in porta: Perin la mette in angolo da campione. Favilli coglie una palo clamoroso al 25' e al 41' è di Strakosha la grande parata sul tiro ravvicinato di Favilli e sulla respinta Sanabria la mette clamorosamente a lato si va al riposo sul risultato di 1-0 per la Lazio.

Nella ripresa i biancocelesti entrano in campo aggressivi e al 47' Immobile coglie l'esterno della rete da buona posizione. Al 51' però Immobile non sbaglia e segna il 3-1 dopo un rimpallo fortunato. Passano sei minuti e il Genoa la riapre con il best gol di Cassata che riceve palla da Ankersen e la stampa all'incrocio dei pali. Al 71' però la punizione di Cataldi riporta la Lazio in vantaggio di due gol con la Lazio che potrebbe poi dilagare con i rossoblù sbilanciati in avanti in cerca del pareggio. All'88' Lazzari la tocca di mano e Maresca concede il rigore dopo aver rivisto le immagini al monitor del Var. Dal dischetto Criscito segna e la riapre. Il forcing finale del Genoa però non produce niente: finisce 2-3 per la Lazio.

Il tabellino

Genoa: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (58' Iago Falque), Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Sanabria (73' Destro), Favilli (58' Pandev)

Lazio: Strakosha; Patric, Vavro, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (54' Cataldi), Luis Alberto, Jony (62' Lazzari); Caicedo (54' Correa), Immobile.

Reti: 2' Marusic (L), 51' Immobile (L), 57' Cassata (G), 71' Cataldi (L), 89' Criscito (G)

La classifica di Serie A: Juventus 60, Lazio 59, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Napoli e Milan 36, Parma, Verona 35, Bologna 34, Cagliari 32, Fiorentina e Sassuolo 29, Torino e Udinese 27, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15

