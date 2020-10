Altra bomba sul calcio Positivo anche Dal Pino

Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, è risultato positivo al Covid-19, lo rende noto la stessa Lega, con un comunicato.

Un nuovo caso di positività al Coronavirus scuote il mondo del calcio italiano. Stavolta è il turno di Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A. Nella giornata di lunedì lo stesso Dal Pino ha partecipato all'incontro con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ma in videoconferenza. Asintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario. La notizia è stata diffusa dalla stessa Lega con una nota ufficiale: ''La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario''.

