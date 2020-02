Serie A, il Napoli perde 3-2 in casa contro il Lecce. Ok il Genoa, Brescia-Udinese 1-1

Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Bologna, Atalanta, Sampdoria e Verona, la 23esima giornata di Serie A è proseguita oggi con l'anticipo dell'ora di pranzo tra la Spal di Leonardo Semplici e il Sassuolo di Roberto De Zerbi con i neroverdi che hanno vinto per 2-1 in rimonta.

Alle 15 si disputeranno altre tre partite con il Brescia di Lopez che ospiterà l'Udinese di Gotti, mentre il Genoa di Nicola se la vedrà contro il Cagliari di Maran. Chiuderà il programma delle 15 la sfida tra il Napoli di Gennaro Gattuso e il Lecce di Liverani. Alle 18 Parma-Lazio e alle 20:45 chiuderà la 23esima di Serie A l'atteso derby di Milano tra l'Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli.

Spal-Sassuolo 1-2 (ore 12:30)

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi vince in rimonta per 2-1 sul campo della Spal di Leonardo Semplici che ora rischia seriamente l'esonero. Al gol di Kevin Bonifazi nel primo tempo hanno risposto Caputo su rigore nella ripresa e Jeremy Boga al 90'. Con questo successo i neroverdi si portano a quota 29 punti in classifica a meno uno dal Napoli di Gattuso, la Spal invece resta ultima in classifica con il suo tecnico che rischia di essere sollevato dall'incarico.

Il tabellino

Spal: Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna

Sassuolo: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Caputo

Reti: 24' Bonifazi (Sp), 65' Caputo (S), 90' Boga (S)

Napoli-Lecce (ore 15)

Il Napoli di Gennaro Gattuso cade ancora in casa contro il Lecce di Fabio Liverani che dopo aver battuto per 4-0 il Torino la scorsa settimana, espugna anche il San Paolo per 2-3 grazie alla doppietta di Gianluca Lapadula e al gol capolavoro di Mancosu. Per i partenopei in rete Milik, per il provvisorio 1-1, e Callejon per la rete del definitivo 2-3. Con questo successo il Lecce sale a quota 22 punti, a meno uno rispetto alla Sampdoria, mentre il Napoli resta fermo a quota 30 e perde ulteriore terreno dalla zona europea, ora distante diversi punti.

Il tabellino

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka (45′ Mertens), Demme, Zielinski; Politano (61′ Callejon), Milik, Insigne (76′ Lozano)

Lecce: Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Barak, Majer (67′ Petriccione), Deiola (14′ Paz); Saponara; Falco (74′ Mancosu), Lapadula.

Reti: 29' e 61' Lapadula (L), 48' Milik (N), 81' Mancosu (L), 90' Callejon (N)

Brescia-Udinese 1-1 (ore 15)

Finisce 1-1 il match salvezza tra il Brescia del neo allenatore Lopez e l'Udinese di Gotti. Le Rondinelle hanno accarezzato a lungo il sogno di poter conquistare tre punti d'oro grazie al gol di Bisoli ma sono stati puniti dalla rete di De Paul al minuto 92' che ha reso vana la rete di Bisoli. Con questo pareggio i bianconeri agganciano la Fiorentina a quota 25 punti mentre il Brescia sale a quota 16 e vede allontanarsi Genoa e Lecce vittoriose contro Cagliari e Napoli.

Il tabellino

Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena (dal 68′ Bjarnason); Spalek (dal 59′ Zmrhal); Balotelli (dall’84’ Donnarumma)

Udinese: Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo (dal 53′ Mandragora), De Paul, Sema (dal 78′ Zeegelaar); Lasagna (dal 72′ Nestorovski), Okaka

Reti: 81' Bisoli (B), 92' de Paul (U)

Genoa-Cagliari 1-0 (ore 15)

Il Genoa di Davide Nicola ottiene una vittoria fondamentale per la lotta salvezza e lo fa battendo per 1-0 grazie alla rete di Goran Pandev il Cagliari di Rolando Maran. Al Marassi è andata in scena la contestazione nei confronti dei tifosi rossoblù nei confronti di Enrico Preziosi con una serie di striscioni eloquenti: "Vattene". Con questo risultato il Genoa sale a quota 19 punti, a meno tre dal Lecce mentre il Cagliari resta fermo a quota 32.

Genoa: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (39′ Pandev), Sturaro, Schone (52′ Ankersen), Radovanovic, Criscito; Sanabria, Pinamonti (73′ Cassata).

Cagliari: Cragno; Cacciatore (24′ Mattiello), Pisacane, Klavan (76′ Pereiro); Faragò (14′ Walukiewicz), Nandez, Nainggolan, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone.

Reti: 43' Pandev (G)

La classifica di Serie A: Juventus 54, Inter 51, Lazio 50, Atalanta 42, Roma 39, Verona 34, Bologna 33, Cagliari, Parma e Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Torino 27, Fiorentina e Udinese 25, Sampdoria 23, Lecce 22, Genoa 19, Brescia 16, Spal 15.

