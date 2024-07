La Serie A si rilancia con le vecchie glorie. Dopo Varane al Como, Navas al Monza

Ascolta ora 00:00 00:00

Una parata di vecchie glorie sta per invadere la Serie A. Polvere di stelle, sperando che però abbiano ancora qualcosa di importante da dare. Così da scrivere altre pagine brillanti della loro fantastica carriera, che altrimenti si avvia verso l'epilogo. Il nostro calcio come palcoscenico per provare a ritagliarsi una seconda giovinezza dopo il boom degli anni d'oro vissuti nelle altre leghe. Il segnale dei tempi che corrono e nei quali il campionato italiano non è più al centro del mondo. E allora meglio accontentarsi dei top player al crepuscolo, puntando sul fatto che in A possano - anche al cinquanta per cento del loro potenziale - fare la differenza.

A inaugurare le danze ci ha pensato domenica il Como con l'arrivo dell'ex Real Madrid Raphael Varane. Uno che in bacheca vanta 4 Champions League vinte (tutte da titolare) più il Mondiale 2018. In Russia sei anni fa si era consacrato come il miglior centrale al mondo, adesso sei anni dopo vuole aiutare il Como a ritagliarsi un posto al sole nell'Olimpo del calcio italiano. Per questo ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno: l'obiettivo dichiarato dei lariani, infatti, è quello di arrivare in Europa in questo lasso di tempo.

Domani toccherà a un altro suo ex compagno del Real che vinse 3 Champions League con Zidane in panchina, ovvero Keylor Navas. Il blitz di Adriano Galliani nel weekend ha permesso al Monza di assicurarsi l'esperto portiere ex PSG. Contratto annuale con opzione per il miglior numero uno della Coppa del Mondo 2014. Due lustri dopo Navas non vuole smettere di stupire e spera di incantare anche in Italia all'età di 37 anni. Ne ha uno in meno il centrale Mats Hummels, che neanche due mesi fa giocava da titolare la finale di Champions League a Londra con la maglia del Borussia Dortmund. Il Bologna spera di convincerlo ad accettare il posto lasciato libero da Riccardo Calafiori volato all'Arsenal per 50 milioni. A proposito di difensori centrali mancini: il Milan ha preso Pavlovic dal Salisburgo per 20 milioni (bonus inclusi). Il serbo si legherà ai rossoneri fino al 2029 con stipendio da 1,8 milioni a stagione.

Il prossimo innesto rossonero sarà il terzino destro Emerson Royal, per il quale il Diavolo è ai dettagli col Tottenham. Operazione da 15 milioni più bonus; mentre per il brasiliano quinquennale a 2 milioni annui. Ora Furlani e Ibrahimovic puntano Scuffet (Cagliari) per il ruolo di vice Maignan dopo l'infortunio occorso a Sportiello.