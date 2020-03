Serie A, trovata intesa per i recuperi: Juventus-Inter lunedì 9 marzo

Le istituzioni calcistiche stanno cercando di trovare una soluzione definitiva per non scontentare nessun club di Serie A per via dell'avvento del coronavirus che ha di fatto messo in ginocchio il mondo e che ha per inerzia coinvolto anche il mondo dello sport e del calcio. L'intesa tra Lega e Figc pare essre stata trovata e la decisione definitiva dovrebbe arrivare domani ma pare che si sia riusciti a trovare la quadra.

Secondo quanto riporta gazzetta.it le sei gare della 26esima giornata rinviate nell'ultimo fine settimana saranno recuperate tra sabato 7 e lunedì 9 marzo ma ancora il tutto deve essere confermato: sabato 7 marzo al Ferraris di Genova Sampdoria-Verona alle ore 20.45, domenica 8 marzo Udinese-Fiorentina alla Dacia Arena alle ore 20.45, lunedì 9 marzo Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia alle ore18.30, mentre Juventus-Inter si disputerà alle ore 20:30 a porte aperte come tutte le altre tre partite di questo strano fine settimana calcistico.

Si andrebbe poi verso lo scivolamento del calendario con la 27esima giornata che si sarebbe dovuta disputare nel weekend 7-8 marzo che si giocherà invece con questi orari e così strutturata: venerdì 13 marzo Verona-Napoli alle ore 18.45 e Bologna-Juventus alle ore 20.45. Sabato 14 marzo ci sarà Spal-Cagliari alle ore15, Genoa-Parma alle ore 18 e Torino-Udinese alle ore 20.45. Domenica all'ora di pranzo Lecce-Milan, mentre alle 15 si giocheranno Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo alle ore 18 e chiusura con Roma-Sampdoria ore 20.45.

Per fare infine in modo di riuscire a chiudere il campionato come previsto a luglio per il 24 maggio verrà inserito un turno infrasettimanale tra il 12 e il 14 maggio. Sarebbe poi da capire quando si giocherà Inter-Sampdoria, match della 25esima giornata rinviato lo scorso 23 febbraio per via del coronavirus insieme ad altre tre partite che hanno già trovato una nuova data con Atalanta-Sassuolo che si recupererà mercoledì 18 marzo alle ore 18:30.

Il match tra la squadra di Antonio Conte e la Sampdoria di Claudio Ranieri resta invece ancora nel limbo in quanto bisognerà capire il cammino europeo dei nerazzurri che se dovesse andare avanti fino alla fine metterebbe in difficoltà la Lega che dovrebbe forzare poi la mano per trovare una data che vada bene ad entrambe le società. Una data però andrà trovata e al più presto possibile per non rendere la lotta scudetto impari e per non dare adito a nessun tipo di lamentala.

La decisione su Juventus-Milan di Coppa Italia

Mercoledì sera all'Allianz Stadium si giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan. Dopo tante voci tra porte aperte o chiuse la Lega ha preso una decisione definitiva e si giocherà a porte parzialmente aperte dato che alla sfida non potranno prendere parte i residenti un Lombardia, Veneto ed Emilia Romagno, oltre a chi vive in provincia di Savona, Pesaro e Urbino ea meno di un intervento del governo la partita si svolgerà regolarmente.

