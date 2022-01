È una serie A per vecchi: ora tocca a Nani

Sarà l'esempio primigenio del capobranco Ibra, ma ormai gli over 35 in Serie A spadroneggiano. Venezia-Empoli stava per concludersi con una vittoria dei toscani in Laguna, fino a quando Nani, portoghese grande amico di Cristiano Ronaldo, ma soprattutto classe 1986, con una magia non ha servito Okereke. Quest'ultimo è finito sul tabellino dei marcatori nell'1-1 definitivo, ma tre quarti del merito ce l'ha l'ex Lazio, Manchester United e Sporting Lisbona.

Tesserato dal Venezia la settimana scorsa con un contratto fino al giugno 2023, Nani era reduce da tre anni alla periferia dell'impero, nella Major League Soccer, che per qualcuno è un cimitero degli elefanti, mentre per altri un campionato competitivo e interessante. Certo, il portoghese giocava negli Orlando City, stessa squadra dove era andato a svernare Kakà nel 2015, chiudendo poi la carriera.

Curioso che una squadra come quella lagunare, che ha fatto dell'analisi dei big data un punto di forza del suo mercato per costruire una rosa composta perlopiù da perfetti sconosciuti, ma molto redditizi, si sia rivolta a uno che nel 2016 sollevava da protagonista il trofeo dell'Europeo e che veniva considerato a un passo dal ritiro. Un giocatore, Nani, che nel corso del tempo si è trasformato da aletta un po' fumosa a seconda punta, per non dire proprio centravanti.

Di sicuro la sua esperienza tornerà utile al Venezia nella corsa alla salvezza. Un po' quello che sperava anche la Salernitana quando ad agosto era arrivata nientemeno che a Ribery, che di anni ne ha 38 e un passato ancora più vincente di Nani. Al francese sta andando così così, anche se qualche lampo è riuscito a regalarlo. Certo, in Serie A conviene quasi essere over 35, per ritagliarsi spazi impensabili a un livello più alto. E poi c'è Ibrahimovic, o quelli come lui (Giroud, per rimanere al Milan), che ci ricordano che l'età è solo uno stato mentale.