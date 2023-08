Serve una Dea per "resuscitare" CDK

Ci siamo, Charles De Ketelaere è pronto a ripartire dall'Atalanta per tornare protagonista dopo l'annus horribilis vissuto al Milan, che ha dato il via libera alla cessione in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (23 milioni).

Per il belga pronto un quinquennale da 2 milioni a stagione più bonus. Cdk si è preso un'ultima notte di riflessioni, ma appare orientato ad accettare nonostante il corteggiamento di Lens e Real Sociedad. All'ex Bruges brucia l'etichetta di flop appiccicata addosso dai tifosi milanisti e vuole prendersi una rivincita in Italia. E in tal senso chi meglio di Gasperini, specialista nel rivitalizzare e lanciare talenti, per tornare al top. Ecco perché le parti sono fiduciose di arrivare al traguardo. A Bergamo rivedono nel classe 2001 movenze alla Ilicic e sono convinti di vincere questa scommessa. Da una nerazzurra all'altra. Sempre molto attiva l'Inter: si attendono solo firme e visite mediche per Lazar Samardzic in nerazzurro con Fabbian che andrà in contropartita all'Udinese.

Marotta e Ausilio aspettano ora il via libera per Scamacca (West Ham) e Sommer (Bayern Monaco), mentre nelle prossime settimane Dimarco prolungherà fino al 2028. A proposito di rinnovi: avviati i contatti per quello di Maignan fino al 2028 (con ritocco dell'ingaggio a 5 milioni annui) con il Milan, che oggi farà sostenere le visite mediche a Musah (attesa la firma in sede nel pomeriggio). Pace fatta e rinnovo per Luis Alberto con la Lazio (accordo fino al 2027 con stipendio da 4 milioni a stagione): oggi firma Kamada, mentre entro il fine settimana arriverà Isaksen per 10 milioni più bonus. Marcos Leonardo (Santos) a un passo dalla Roma. Kessie (Barcellona) dice no alla Juve: andrà in Arabia all'Al Ahli. La Fiorentina cede Castrovilli al Bournemouth per 12 milioni più bonus.