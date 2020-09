Shevchenko incorona il Milan: "La Champions è possibile. Su Pirlo alla Juve..."

Il Milan di Elliott sta costruendo una squadra in grado di poter competere con le avversarie per un piazzamento in Champions League. La conferma di alcuni pezzi da novanta come Ante Rebic, Simon Kjaer e soprattutto Zlatan Ibrahimovic, uniti all'acquisto del giovane centrocampista Sandro Tonali, di Brahim Diaz e di altri calciatori attesi nelle prossime settimane stanno facendo sognare i tifosi. Tra di loro c''è sicuramente anche Andrij Shevchenko ex grandissimo attaccante rossonero che nel corso di otto stagioni, in due fasi diverse, ha segnato la bellezza di 175 reti in 322 presenze complessive mettendo in bacheca uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League (battendo in finale la Juventus) e una Supercoppa Europea.

Sheva lancia i rossoneri

L'attuale commissario tecnico dell'Ucraina, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha elogiato i rossoneri per il mercato condotto da Paolo Maldini e Massara: "Ibrahimovic? Se ha ancora qualcosa da dare, se ha stimoli, io lo terrei sempre. In questi mesi ha fatto quello che ci si aspettava, ha giocato con intelligenza e guidato i compagni. Ibra risponde sempre sul campo. Tonali? Mi pare un giocatore solido, con tanta qualità. Tutti ne dicono un gran bene e può ancora crescere tanto. Nuovo Pirlo o nuovo Gattuso? I paragoni sono tipici del calcio italiano, bisogna saperci convivere".

Cuore rossonero

Sheva ha poi parlato della "pesantezza" della maglia rossonera: "Quando si indossa la maglia del Milan o di un altro grande club la pressione addosso è sempre tanta. E poi, a proposito del rendimento, il Milan era già migliorato prima del Covid: nell’anno 2020 ha trovato un suo assetto. La squadra ha reagito a un momento di difficoltà e Pioli ha fatto un ottimo lavoro: ha dato un’identità, ha conquistato la fiducia del gruppo. Il Milan aveva bisogno di continuità e l’ha trovata. Se sono sorpreso che Paolo sia rimasto in dirigenza? No, questa è una decisione sua e sono contento che l’abbia presa".

Pirlo, l'Inter e il suo tifo

Il Milan sta allestendo una squadra di tutto rispetto ma Sheva sa bene che per la lotta scudetto la grande favorita resta la Juventus del suo grande amico Andrea Pirlo: " Milan da scudetto? Mi pare ancora presto, credo che l’obiettivo dovrebbe essere tornare in Champions League. Per quanto riguarda la Juventus invece sono felice per Pirlo, sono certo che farà bene. Con Andrea ho un rapporto speciale e la lotta per lo scudetto sarà più interessante ". Sheva vede una lotta scudetto entusiasmante con l'Inter che resta la grande favorita per insidiare la Juventus: "Conte sta lavorando bene, l'Inter ha una squadra competitiva e si è già avvicinata alla Juve. Mi aspetto un campionato più combattuto perché ci sono anche Lazio, Napoli, e Atalanta, una squadra incredibile. Per chi tiferò? Non faccio preferenze, ma si sa che il Milan ha un posto speciale nel mio cuore" , il commento finale del ct della nazionale ucraina

