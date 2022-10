"Si trovi un altro allenatore...". L'avvertimento di Sarri a Lotito

La Lazio di Maurizio Sarri non è andata oltre lo 0-0 in casa contro l'ottima Udinese di Andrea Sottil e al termine del match il tecnico toscano, ai microfoni di Dazn, si è lamentato del terreno di gioco dell'Olimpico: "Purtroppo la partita si è messa così, ci sono le difficoltà che sappiamo ma dobbiamo andare oltre. Se incontri una squadra fisica su un terreno ingiocabile come all'Olimpico, è il peggiore avversario possibile, figurarsi alla terza partita in sei giorni" .

L'ex allenatore di Napoli e Juventus ha poi mandato un chiaro messaggio al suo presidente che sa tanto di avvertimento: "Non so quali siano le sue intenzioni, ma se il terreno di gioco è questo va preso un altro allenatore, oppure andiamo noi a giocare da un'altra parte. Le mie squadre giocano con tanti passaggi, ma se il campo è questo allora non sono il tecnico giusto".

Nonostante il pareggio la classifica sorride alla Lazio che si trova a quota 21 punti, a meno cinque dal Napoli capolista e a meno tre dall'Atalanta seconda. La cosa che più deve preoccupare Sarri è l'infortunio occorso a Ciro Immobile, anche se l'ex tecnico del Chelsea non fa drammi: "Anche l'anno scorso abbiamo giocato così, con la soluzione senza attaccanti di movimento e l'abbiamo anche fatto abbastanza bene. Difficile sostituire un giocatore come Immobile senza avere un minimo di effetto negativo, i suoi numeri sono troppo impattanti per dire che sarà uguale anche senza. Pagheremo qualcosa senza di lui, speriamo il meno possibile".

Numeri ottimi

La Lazio di questo inizio stagione ha messo insieme 6 vittorie 3 pareggi e una sola sconfitta in 10 giornate con 21 gol realizzati e solo 5 subiti che valgono la miglior difesa del torneo. In Europa, invece, si poteva fare decisamente meglio visto il girone "abbordabile", ma ci sono ancora due giorante per tentare di staccare il pass al turno successivo. Il terreno di gioco dell'Olimpico è sicuramente un problema a cui Roma e Lazio dovranno cercare di far fronte in modo tale da evitare infortuni e di faticare sul piano del gioco. Finora, però, i risultati di entrambe dicono che il terreno di gioco non ha influito molto sui risultati e questo al netto del pareggio odierno contro l'Udinese.