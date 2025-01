Per la Signora un altro terzino che parla portoghese: Alberto Costa

Ascolta ora 00:00 00:00

La settimana che è appena ininziata si preannuncia cruciale per il mercato della Juventus. La Vecchia Signora è in procinto di chiudere un doppio colpo. Preso il terzino destro Alberto Costa: arriverà dal Vitoria Guimaraes per 12 milioni e si legherà ai bianconeri fino al 2029 con opzione per il 2030. In arrivo anche l'attaccante Kolo Muani in prestito con diritto di riscatto dal PSG. Si attende il via libera definitivo dei transalpini che potrebbe arrivare in 48 ore. Il dt Giuntoli attende anche segnali da Barcellona sul fronte Araujo. L'infortunio di Martinez complica i piani juventini. In caso di fumata nera la Juve potrebbe tornare alla carica per Hancko (Feyenoord) e Silva (Benfica); mentre in uscita rimane Fagioli che vanta estimatori tra Premier e Arabia. Discorso diverso per Douglas Luiz, cercato da vari club inglesi (Nottingham Forest e Fulham), che vorrebbe restare a Torino ma al tempo stesso desidera più spazio.

A proposito di centrocampisti: in settimana prevista la prima offerta della Roma all'Inter per Frattesi. Sul piatto un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. I giallorossi sono vicini anche a prendere dall'Ajax il terzino destro Rensch: pronto un contratto fino al 2029. I nerazzurri per il futuro seguono il centrocampista argentino Perez (classe 2005) del Newell's.

Da una sponda all'altra del Naviglio: il Milan per la mediana segue Gourna-Douah (Salisburgo) e tiene in caldo soprattutto Bondo (Monza). Il Diavolo poi si trova al bivio inglese, avendo solo un slot a disposizione: per la difesa resta viva l'idea Walker (il capitano del Manchester City chiede un triennale da 4 milioni netti a stagione più bonus), anche se la grande tentazione si chiama Rashford.

L'attaccante lascerà il Manchester United in prestito e Ibrahimovic è in pressing per battere la concorrenza di Barcellona e Borussia Dortmund. Infine Kvara si avvicina al PSG: dopo la prima offerta da 60 milioni i francesi sono pronti a rilanciare a 75 per strappare il sì del Napoli.