La Signora completa il triplete fallimentare

La Juventus completa il triplete del fallimento italiano. Sconfitta nei supplementari, battuta e sovrastata per oltre un'ora dal Psv. Partita di vecchio football a Eindhoven, disfatta totale, gli allenatori fenomeni della serie A vengono smascherati nel carnevale di questo torneo, passano due olandesi e una belga, anche il rettore Guardiola ha lasciato la docenza a Carlo Ancelotti, ritenuto bollito dagli influencer dello streaming, maestosa la vittoria del Real Madrid sul City finito e sfinito. Se ha pagato caro Conceiçao penalizzato dalla sciocchezza di Theo Hernandez, è stato preso a schiaffi il tecnico di Grugliasco dell'Atalanta che, per presentare le proprie già note credenziali diplomatiche, ha disprezzato pubblicamente, come un qualunque ultras, le qualità di Lookman e, infine, Thiago Motta, che è rimasto nudo in Olanda, Juventus alla deriva nel secondo tempo, come non si era visto nemmeno nelle peggiori serate di Allegri, prova desolante, senza personalità, comunque ormai assente in questa squadra, il Psv ha capito di poter ribaltare il risultato di Torino quando i bianconeri, nella ripresa, si sono spenti, arretrando, concedendo spazio e morale agli avversari, l'allenatore ha letto in ritardo le difficoltà in fase difensiva, è mancato il lavoro di copertura di Koopmeiners, indisponente, lento nei movimenti e in ritardo nei contrasti, di certo il più grande flop o bluff del mercato di Giuntoli, l'ingresso di Cambiaso, dopo l'infortunio di Veiga, è stato preceduto da un contenzioso tra il calciatore e Motta che lo invitava ad accelerare la vestizione, il rapporto tra i due è chiaramente intossicato, lo conferma la stessa scelta di tenerlo inizialmente in panchina.

Il pari di Weah è stata una luce passeggera, i cambi sono arrivati quando il Psv era tornato in vantaggio, la Juventus ha continuato a muoversi nella paura di subire il gol della beffa che è arrivata, prevista, nei supplementari. Umiliato wax museum Motta, sconfitta la squadra, un colpo pesantissimo per i conti, già disastrosi, del club.