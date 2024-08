La Signora convince il Diavolo per Kalulu. Lautaro, che rinnovo

Ascolta ora 00:00 00:00

Da qualunque parte la si guardi qualcuno avrà fatto un colpaccio e qualcun altro avrà preso una topica mica da ridere. È infatti in chiusura il passaggio del difensore Pierre Kalulu dal Milan alla Juventus, che punta sul francese per colmare il buco lasciato dall'affare Tobido (volato al West Ham) sfumato.

Può essere il quinto centrale del Milan nelle gerarchie del club rossonero del tecnico Fonseca l'uomo giusto per blindare la difesa della Vecchia Signora? L'interrogativo ha acceso i social. Pronti 3,5 milioni subito per il prestito oneroso più altri 14 in caso di riscatto (diritto) e 3 aggiuntivi di bonus. Totale 20,5 milioni a cui sommare in favore del club rossonero il 10% sulla futura vendita. Mica male per quello che ormai era un esubero a tutti effetti dalle parti di Milanello, dopo che 2 anni fa era stato una delle colonne del Milan tricolore. Cosa sia accaduto nell'ultimo biennio - al di là degli infortuni - resta un mistero. Ecco perché da un lato quello della Juve sembra un azzardo. Una scommessa intrigante e un po' costosa. Dopo quelle fallite con Alcaraz (non riscattato dopo soli 5 mesi) e Djalò (già pronto ad andarsene: è stato offerto alla Roma) a gennaio, il dt bianconero Giuntoli ci riprova e osa ancora. Ci avrà visto lungo stavolta? Se così fosse, la patata bollente passerebbe dalle parti di Casa Milan dove stanno scaricando un pilastro dell'ultimo trofeo vinto a una diretta concorrente. Nel mercato però comandano i soldi e i denari provenienti dalla Continassa permetteranno al Milan di alzare nelle prossime ore l'offerta al Monaco per portare a Milano il centrocampista Fofana, che resta la prima scelta assoluta per la mediana. Sul piatto 20 milioni più il 10% sulla futura vendita. Basteranno? Vedremo. Intanto il francese ha ribadito alla dirigenza monegasca il suo desiderio di vestire i colori rossoneri. Un assist non da poco per Furlani e Ibrahimovic, che hanno già l'intesa col mediano per un quadriennale da 3 milioni annui. Nel frattempo ieri visite mediche e firme di rito per Emerson Royal che è ufficialmente il nuovo terzino destro del Diavolo. Contratto fino al 2028 da 2,5 milioni annui. Indosserà il numero 22 che fu di un certo Ricky Kakà nella speranza di rinverdire i fasti dei grandi brasiliani milanisti. A proposito di firme: ieri ha siglato il rinnovo con l'Inter Lautaro Martinez, che ha prolungato fino al 2029 diventando il giocatore più pagato della rosa (9 milioni a stagione più 2 di bonus).

Infine si muove anche il

Napoli: preso Brescianini dal Frosinone in prestito (1 milione) con obbligo di riscatto (11 milioni). Il primo innesto di una lunga serie (nel mirino anche Neres, Gilmour e Lukaku) per soddisfare le richieste di Antonio Conte.