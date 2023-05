Ma la Signora non ci crede più e lascia altri 3 punti sul campo

Non conta il risultato. Non conta la classifica. La partita di ieri fra Roma e Salernitana non era importante per i granata, già salvi, non è stata presa particolarmente sul serio nemmeno dai giallorossi, benché con il pareggio sia quasi sfumata la possibilità di raggiungere la fase a gironi della Champions League attraverso il campionato. Il Milan, quarto, è infatti distante 4 punti a due giornate dalla fine. Ma il 2-2 interno contro la Salernitana è stato accolto quasi con indifferenza dall'Olimpico. Oltre 300 romanisti, prima della partita, si sono radunati a Trigoria in attesa dell'uscita del pullman della squadra. L'omaggio è stato organizzato per ringraziare i calciatori per aver raggiunto la finale di Europa League contro il Siviglia. Durante la partita molti tifosi hanno poi scioperato in protesta con le autorità che non hanno consentito l'esposizione di uno striscione in memoria di un romanista. In campo la Roma va sotto due volte (Candreva e Dia), ma riesce a recuperare (El Shaarawy, po Matic) per evitare la sconfitta. L'Olimpico insomma ieri ha dato segnali chiari: tifosi e Mourinho, per quanto ambiziosi, non hanno più la testa al campionato... ma a Budapesta anche se il tecnico rivela: «Dybala sta male, non sono ottimista».

Lo Special One non ha rinunciato alla polemica sulla sentenza-Juve: «Per me è uno scherzo perché veniamo a sapere di questa cosa con due partite da giocare. Vale per noi e anche per la Juventus. Allegri e i suoi giocatori hanno conquistato i punti in campo, mi dispiace per loro. Compromessa la validità del campionato? Sì». Mou poi ha riservato una frecciatina alla Lazio sull'arbitraggio di Udine: «Pairetto fa sempre bene il suo lavoro».