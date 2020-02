Una signora tra il pubblico cade, Bonolis al veleno: "Rigore per la Juventus"

Paolo Bonolis continua a stuzzicare la Juventus. Il noto conduttore televisivo, grande tifoso dell'Inter, si è reso protagonista di un'altra battuta simpatica ma al vetriolo nei confronti della squadra bianconera. Durante la conduzione del programma televisivo "Avanti un Altro", Bonolis ha chiesto l'attenzione del pubblico in studio e a casa ed ha mostrato un video nel quale si vede una signora tra il pubblico mentre sta cadendo.

"Cortesemente, fate silenzio un attimo. Volevo dirvi che è arrivata adesso la notizia che è stato dato un rigore alla Juventus" , questa battuta del conduttore a scatenato l'ilarità in studio con Bonolis che ha poi continuato e concluso: "E soprattutto, la signora accanto ha preso due giornate di squalifica".

Durante la puntata, inoltre, il noto tifoso nerazzurro aveva elogiato un concorrente che non aveva saputo rispondere ad una domanda sulla nota esultanza di Cristiano Ronaldo che tra l'altro proprio oggi compie 35 anni: "Che brutta visione, complimenti perché lei ignora ciò che deve essere ignorato".

Le reazioni social

In molti sui social network si sono scagliati contro le battute di Bonolis nei confronti della Juventus: "Bisogna boicottare le sue trasmissioni. Tutti i tifosi della Juventus dovrebbero farlo", e anche "Questa è la rappresentazione dell'interista, mente sapendo di mentire. Hanno dieci punti in più grazie ai favori arbitrali ma accusano gli altri, il vostro sistema lo conosciamo. Dovete fallire" , o "Uno vorrebbe anche non essere scurrile o peggio, ma poi senti i vari Bonolis, Bergomi, Pradè e tutto il carrozzone del circo anti Juventus e alla fine pensi che ha ragione Cristiano Ronaldo" , con tanto di foto del portoghese intento a fare un gesto poco elegante durante la partita dello scorso anno contro l'Atletico Madrid.

Tanti tifosi bianconeri se la sono presa con Bonolis per la sua battuta ritenuta infelice, in molti invece lo hanno elogiato: "Ma veramente ci sono alcuni juventini che se la prendono con lui per una battuta? Fatevi una risata, frustrati. Lui lo fa volutamente e per farvi andare in tilt e voi puntualmente ci cascate perché avete due neuroni in testa", e tanti altri ancora. Una cosa è ormai chiara: quando il conduttore di "Avanti un altro" tocca l'argomento Juventus riesce sempre a creare motivo di discussione e questa non sarà di certo l'ultima volta.

