La Signora si "allena" per la coppa e il Genoa spera

Torino. Per la Juventus, un buon allenamento in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter. Per il Genoa, l'estremo tentativo di mantenersi vivo nella lotta salvezza: stasera, a Marassi, le due squadre che scenderanno in campo avranno obiettivi e teste differenti. «Vogliamo fare più punti possibili ha detto ieri Allegri -. Abbiamo raggiunto il quarto posto con tre giornate di anticipo, siamo contenti». Così in realtà non è, ma l'obiettivo minimo è stato raggiunto e comunque la storia non la si può cambiare. Piuttosto, per quel che vale la statistica, la Signora sarebbe obbligata a vincere i tre restanti match per raggiungere quota 78 punti eguagliando così il risultato di Pirlo della stagione passata: questione di lana caprina, a ben vedere. E della quale sarà impossibile vantarsi, nel caso. Insomma: il solo modo che ha la Juve per rendere meno amaro il boccone di una stagione deficitaria sarà alzare al cielo la Coppa Italia: «Quando comincia una stagione, la Coppa fa parte degli obiettivi esattamente come la Champions e il campionato. Prima però, pensiamo al Genoa: andrà in campo la formazione migliore». Si fa sempre per dire, ecco: Danilo (fascite plantare) riposerà, così come non sarà rischiato Chiellini e verrà quasi certamente dato un turno di riposo a Morata proprio per averlo bello carico mercoledì: Dybala, nonostante negli ultimi impegni abbia ciondolato per il campo, farà quindi coppia con Vlahovic. In mezzo al campo, conferma dal primo minuto per il 2003 Fabio Miretti, promosso a pieni voti nell'esordio da titolare contro il Venezia.