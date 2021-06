Accusa choc alla Juve: "Farò di tutto per andare via"

Aaron Ramsey ha espresso tutto il suo malcontento alla Juventus e l'ha fatto alla vigilia di Galles-Svizzera (terminata 1-1), senza usare giri di parole: "Le ultime due stagioni alla Juve sono state frustranti, non solo dal punto di vista fisico. Tanti fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato. Qui al Galles sanno prendersi cura di me", inizia così il racconto del 30enne gallese ai microfoni de La Repubblica.

Ramsey ha poi terminato facendo capire come non abbia trovato il feeling giusto con il campionato di Serie A: "Fattori a cui non ero abituato. A volte le squadre funzionano sempre in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di un'attenzione diversa. Adesso in Nazionale ho le persone giuste attorno a me e farò di tutto per tornare a sentirmi bene e ad avere fiducia".

I numeri

Aaron Ramsey è arrivato nell'estate del 2019 a parametro zero dall'Arsenal e i numeri facevano ben sperare dato che con i Gunners in otto anni e mezzo aveva giocato 369 partite segnando 64 reti più una serie innumerevole di assist. Alla Juventus, invece, il gallese ha fatto fatica ad inserirsi con 65 presenze e solo sei reti, cinque in campionato e una in Champions League, messe insieme in due anni. Troppi bassi e pochissimi alti per il giocatore ex Cardiff e Nottingham Forrest che lascerà quasi certamente Torino nella sessione estiva del calciomercato, a maggior ragione dopo le sue parole .

Ora toccherà agli uomini di mercato bianconeri piazzare un giocatore arrivato a costo zero due anni fa ma con un ingaggio pesante da 7 milioni di euro netti a stagione. Le pretendenti non mancano soprattutto in Premier League ma non sarà facile piazzare un giocatore con uno stipendio così alto.

La palla passerà anche al 30enne gallese che potrebbe anche pensare di diminuire le sue pretese contrattuali per trovare una squadra disposta a tesserarlo. Sicuramente la sua avventura in bianconero è praticamente finita a meno che Massimilano Allegri, difficile, possa pensare di farlo diventare uno dei calciatori su cui rifondare la sua Juventus. Questa eventualità ad oggi sembra poco percorribile e le parole di Ramsey suonano già come un addio.

