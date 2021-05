Simona, la super divina. Quadarella oro nei 1500. E sono 5 come Federica

La donna perfetta? Forse non esiste. Ma l'atleta perfetta e vincente sì. Il suo nome è Simona Quadarella e lei in Europa non sbaglia mai un colpo. Ieri la romana ha conquistato il quinto oro continentale su cinque gare, nonché secondo fin qui della spedizione Italnuoto. Un cammino immacolato per Super Simo. E non è ancora finita

Con un'altra gara strepitosa che l'ha portata a dimostrare, ancora una volta, di essere la migliore mezzofondista in campo europeo, Super Simo ha messo al collo pure la medaglia d'oro dei 1500 stile libero, la gara in cui è campionessa mondiale in carica (Gwangju 2019) e che l'ha vista salire sul podio insieme ad un'altra azzurra, quella Martina Caramignoli che, prossima ai 30 anni li compirà martedì -, ha acciuffato uno splendido bronzo a sette anni dall'ultimo. «Mi sono fatta un bel regalo» confessa la reatina. Bisogna dire che Budapest porta proprio bene alla Quadarella. Qui, nella Duna Arena, è dove ha conquistato da debuttante la prima medaglia di peso della carriera il bronzo nella rassegna iridata di Budapest 2017. Sono passati quattro anni da allora e quella giovane e timida esordiente si è trasformata in una regina indiscussa della specialità, come ha dimostrato ieri dominando dall'avvio e rifilando 7 alla russa Kirpichnikova. È stata, insomma, una vittoria alla Paltrinieri. «L'obiettivo commenta Simona era quello di confermarmi campionessa europea anche nei 1500. È bellissimo. Speravo di fare un tempo migliore, ma va bene». Incontentabile. E poi aggiunge: «Era importante venire qui e gareggiare. Volevo ritrovare le condizioni e fare dei tempi buoni in momenti difficili, questo è uno di quelli. Sono contenta di essermi ritrovata (ha avuto il Covid, ndr). Ora mancano due mesi ma l'obiettivo è quello». Tokyo, ovviamente.

E dopo il titolo di ieri nei 1500, che si aggiunge a quello negli 800 di martedì, domani Simona nei 400 sl va a caccia del 3° oro di fila, come a Glasgow 2018 e impresa riuscita anche a Paltrinieri nel fondo. A proposito di numeri: ieri la Quadarella ha eguagliato Federica Pellegrini nel numero di ori individuali (5) agli Europei. Ma con la concreta possibilità di un immediato sorpasso. Intanto però le due regine del nuoto azzurro hanno giocato di squadra e contribuito al bronzo nella staffetta 4x200 stile. La Quadarella, pur affaticata dai 1500 metri, ha dato il cambio ricevuto da Stefania Pirozzi e Sara Gailli - a una straordinaria Pellegrini che, reduce dall'argento individuale, è stata autrice della solita rimonta. Ma non è finita: in serata è arrivato lo splendido argento nei 100 dorso firmato Panziera.