Da Simone a Thiago, umori diversi in panchina

Derby e qualcosa d'altro. Milaninter una parola sola ma realtà diverse, oggi distanti, lo scudetto sul petto dei nerazzurri, l'orgogliosa promozione tra le migliori otto di champions, l'ansia in casa rossonera, i play off, la classifica e quei sedici mortificanti punti di distanza dai campioni d'Italia, un allenatore solido, un altro nervoso, Inzaghi si gode la tranquillità del più forte, Conceiçao è inquieto per il mercato dimenticando che grazie allo stesso ha trovato domicilio a Milanello, i nuovi arrivi, Gimenez innanzitutto da non confondere con Jimenez là dove la G sta per gol e di questo abbisogna il Milan se vuole risalire ma dall'altra parte c'è una coppia che nessuna altra squadra può esibire, un campione del mondo e un vice campione, Lautaro-Thuram, Argentina-Francia, finale in Qatar, il resto è propaganda. C'è un Roma-Napoli che fa parte della storia antica, il neorealismo del calcio italiano, la capolista andrà in campo conoscendo il risultato di Milano, Conte (a parte i soliti lamenti sul mancato arrivo del sostituto di Kvara) non ha bisogno di stimoli ma un eventuale successo del Milan gli darebbe ulteriore energia per un gruppo da lui portato quasi alla perfezione. All'ora del pranzo, tra digestione o mal di fegato, si dovrà capire che cosa sia la Juventus il cui allenatore, per spiegare il momento difficile, ha portato ad esempio le proprie esperienze a Barcellona, e ci sta, e Paris St Germain, dimenticando di essere stato assunto per evitare affanni e lanciare un nuovo calcio. L'Empoli è una squadra antipatica per la Juventus, almeno per questa Juventus non meglio identificata ed ancora alla ricerca, senza soldi, di calciatori per completare l'organico.

Il pubblico dell'Allianz non accetterebbe nuove incertezze, il tapiro consegnato a Motta potrebbe trasformarsi in un serpente velenoso. Ultime ore di mercato, voci mille, denari pochi, prestiti molti. Il nostro calcio continua a ballare sul Titanic.