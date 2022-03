Sofia Goggia vince la coppa di discesa libera

Sofia Goggia ha vinto, nuovamente, la coppa del mondo nella specialità della discesa libera. Per la campionessa bergamasca si tratta della terza coppa di specialità, la seconda consecutiva dopo quella messa in bacheca nel 2018. Si conclude un'altra stagione positiva per la 29enne con quattro vittorie in discesa e la medaglia d'argento conquistata alle Olimpiadi di Pechino nonostante l'infortunio subito poche settimane prima della rassegna iridata. Goggia ha battuto la 27enne svizzera Corinne Suter che si è arresa nella prova delle finali a Courchevel.

La gara e la classifica

Nella gara delle finali di Courchevel la Suter parte con il pettorale numero 3 e l'unica a poterla insediare realmente era proprio Sofia Goggia scesa in pista con il numero 5. La bergamasca è giunta al traguardo davanti alla rivale svizzera che aveva però già compromesso la sua gara regalando all'atleta azzurra la sicurezza di aver vinto la coppa del mondo di specialità anche se gareggiare. Nella classifica generale la Shiffrin, vincitrice della gara ipoteca la vittoria in classifica generale di Coppa del mondo: ora è prima con 156 punti di vantaggio su Petra Vlhova (oggi 16a, fuori dalla zona punti, perché alle finali sono considerate solo le prime 15).Terza Federica Brignone terza 955, quarta la Goggia quarta con 873

Il palmares di Sofia

Goggia è una delle sciatrici italiane più forti e vincenti della storia con due medaglie olimpiche, un oro nella discesa libera a Pyeongchang 2018 e un argento conquistato recentemente nella discesa libera a Pechino 2022. Un argento e un bronzo ai mondiali rispettivamente nel supergigante a Åre 2019 e nello slalom gigante a Sankt Moritz nel 2017. Brignone è riuscita a vincere la coppa del mondo generale mentre la Goggia ha ottenuto il suo miglior piazzamento, il terzo, nel 2017. Tre coppette, come detto, in discesa libera e 40 podi in carriera: 17 vittorie (12 in discesa libera, 5 in supergigante),15 secondi posti e 8 terzi posti.