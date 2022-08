Per il solito Real c'è l'Eintracht e il test del fuorigioco tech

Primo appuntamento di gala della stagione del calcio europeo: stasera a Helsinki si assegna la Supercoppa Europea. In campo Real Madrid e Eintracht Francoforte in una sorta di riedizione della finale della Coppa Campioni del 1960, quando gli spagnoli disposero vinsero 7-3. Quattro gol di Puskas, tre di Di Stefano, all'epoca quinto successo consecutivo in altrettante edizioni, prima di lasciare spazio, nell'albo d'oro, anche ad altri. Nove Coppe dei Campioni/Champions League dopo i Blancos sono ancora qua, in una partita che sembra non avere storia, perché l'Eintracht è reduce dalla scoppola al debutto in campionato contro il Bayern Monaco (1-6). Una squadra indebolita dopo il ritiro a sorpresa del difensore centrale Hinteregger e la cessione alla Juve di Kostic, due dei protagonisti della cavalcata in Europa League.

Il Real, dal canto suo, ha il volto sempre bonario di Carlo Ancelotti, che dal mercato ha avuto appena due rinforzi. Uno è Rudiger, arrivato a zero dal Chelsea, e l'altro è il giovane francese Tchouameni, pagato invece ben 80 milioni al Monaco. Pochi proclami per Carletto, che in Supercoppa Europea è imbattuto: due vittorie col Milan, una col Real Madrid. Dovesse farcela anche stasera diventerebbe l'allenatore più titolato della manifestazione scavalcando Guardiola.

Curiosità: arbitra l'inglese Michael Oliver, quello del celebre «bidone dell'immondizia al posto del cuore» (copyright Gigi Buffon), che nei quarti di Champions 2018 assegnó al Real un discusso rigore contro la Juventus oltre il 90esimo minuto che decise la qualificazione. Partita importante anche per lui visto che sarà la prima con il «fuorigioco semiautomatico» o Saot, ultima novità di regolamento che dovrebbe aiutare arbitri e guardalinee in caso di offside millimetrici tramite un sofisticato sistema di tecnologie. Sarà il primo test in vista del Mondiale in Qatar.