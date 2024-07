Le ginnaste azzurre imitano gli uomini. Doppia finale inedita dell'era moderna

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo gli uomini, anche l'Italia donne si qualifica alla finale del concorso a squadre di ginnastica: nella propria suddivisione Manila Esposito e compagne hanno ottenuto il secondo punteggio dietro agli Stati Uniti di Simone Biles, davanti a Cina, Gran Bretagna e Giappone. Completata così una doppietta a squadre che in Italia non si era mai vista nell'era della ginnastica moderna. Stephanie Horn (5ª nello slalom, foto) rimane fuori dal podio come accaduto tre anni a Tokyo quando fu quarta. Oggi sempre nella canoa slalom, ma nella gara maschile, Raffaello Ivaldi va a caccia della medaglia: nello stesso bacino olimpico di Vaires-sur-Marne vinse nell'ottobre 2023 la prova di Coppa del Mondo valida come test event. E dopo i due azzurri sul podio nella pistola, a caccia di gloria va anche Danilo Dennis Sollazzo nella carabina 10 metri del tiro a segno: terzo punteggio in qualificazione per il varesino di Casorate Sempione, ora uno dei favoriti per salire sul podio. Fuori dalla finale Edoardo Bonazzi, solo decimo e anche Barbara Gambaro nel femminile, 24ª nelle eliminatorie. Oggi il Setterosa di pallanuoto debutta ai Giochi sfidando alle 14 le padrone di casa della Francia.

Eliminata nel ping pong ai 32esimi la nostra Debora Vivarelli (11-1, 11-3, 11-4, 11-5 contro la giapponese Hina Hayata) e oggi tocca a Giorgia Piccolin contro Miu Harano. Nel beach volley vincono Carambula e Ranghieri in tre set contro gli olandesi Van de Velde e Immers, Teocchi 11ª e Berta 14ª nel cross country femminile di mountain bike.