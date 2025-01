Solo la pazza Inter potrebbe rovinare la marcia europea

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter di Champions ha la miglior difesa d'Europa, un solo gol subìto in 7 partite. Stasera basterà che Sommer tenga la porta inviolata anche contro il Monaco (sarebbe la settima volta su 8) per avere la certezza di sedersi al tavolo del G8. Basta un punto, anche se persino perdendo di misura i nerazzurri hanno ampie possibilità di saltare i playoff, che poi altro non sono che i 16esimi di finale. Inzaghi proverà a vincerla, ma contro il Monaco potrebbe non essere semplice, anche perché gli stessi francesi hanno ancora la speranza di entrare fra le prime 8 (vincendo 0-2 sarebbero davanti all'Inter, poi dipenderebbe dagli altri risultati).

Il groviglio della classifica formato lenzuolo va finalmente sciogliendosi, chiudere nel G8 era uno degli obiettivi che a inizio stagione Marotta ha dato a Inzaghi. «Ci sono squadre con budget ricchissimi che probabilmente staranno fuori dalle prime 8, ma questa è la Champions», dice il tecnico nerazzurro con un pizzico di orgoglio. In realtà stare fuori dalle prime 8 (ma entro le prime 24 della lenzuolata) significa solo giocare 2 partite in più, le possibilità di vincere il trofeo per Real Madrid, Bayern, Psg e, se sta dentro, anche City, restano le stesse.

Per l'Inter, saltare i playoff significa anche potere recuperare prima la partita non giocata il 1° dicembre contro la Fiorentina, un modo per cancellare l'asterisco dalla classifica di campionato e presentarsi allo scontro diretto col Napoli del 2 marzo a parità di partite (per i punti, ovviamente si vedrà). Con l'Inter nel G8, la data quasi certa per il recupero giovedì prossimo (6 febbraio), curiosamente 3 giorni prima della sfida di ritorno, ovviamente fissato da tempo (domenica 9). Certamente non il massimo, ma almeno così si evita che la partita di andata venga giocata dopo quella di ritorno.

Stasera niente Calhanoglu, col Milan al massimo va in panchina. Al suo posto, di nuovo Asllani. Contro il Monaco, con vista derby, perciò dovrebbe finalmente riposare De Vrij, rilevato da Bisseck.

Altra chance per Frattesi (il ballottaggio è fra Mkhitaryan che dovrebbe riposare e Barella che ha subìto una forte contusione al ginocchio), mentre s'è fermato Taremi. Lautaro sicuro, qualche possibilità per Arnautovic, ma c'è sempre aria di ThuLa.