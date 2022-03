"Sono contro la guerra": ciclista russo cambia nazionalità

“Sono contrario alla guerra e cambio nazionalità” : questa la decisione presa da Pavel Sivakov, uno dei due corridori russi del circuito World Tour. Il 24enne, nato a San Donà di Piave, correrà per la Francia: la conferma è arrivata dal suo team di appartenenza, la britannica Ineos Grenadiers. Una scelta forte, legata indissolubilmente a quanto sta accadendo in Ucraina per ordine di Vladimir Putin.

Il cambio di nazionalità di Sivakov è stato accettato dall’Unione Ciclistica Internazionale mercoledì 2 marzo: "Volevo diventare francese da tempo e avevo fatto domanda all'Uci ma, visto quello che sta succedendo in Ucraina in questo momento, volevo accelerare le cose" . Una decisione particolarmente forte, che arriva qualche giorno dopo la ferma condanna dell’invasione russa.

"La Francia è il luogo in cui sono cresciuto e ho studiato, dove mi sono innamorato del ciclismo, che mi ha portato alle grandi competizioni. Per me è come a casa. Voglio ringraziare l'Uci e il team Ineos Grenadiers per avermi supportato in questo processo" , il racconto di Sivakov. Il corridore ha inoltre rivelato di sognare di correre a Parigi ai Giochi olimpici del 2024 per la Francia.

Come anticipato in precedenza, Sivakov aveva biasimato senza mezzi termini l’operato del Cremlino già negli scorsi giorni, ribadendo solidarietà e vicinanza al popolo ucraino. In una storia pubblicata su Instagram, il ciclista aveva messo in risalto l’insensatezza della guerra, sottolineando che la maggior parte del popolo russo è schierato contro il conflitto: “La maggioranza dei russi vuole solo la pace e non ha mai chiesto che tutto ciò accadesse” .

Professionista dal 2018, Sivakov ha già concluso tra i primi 10 nel generale di un grande giro (è arrivato nono al Giro d’Italia nel 2019, ndr) ed è considerato uno dei talenti più cristallini a livello internazionale. Nel 2019, inoltre, ha vinto la classifica di miglior giovane all’Herald Sun Tour, superando la concorrenza di Samuel Jenner e Nicholas White.