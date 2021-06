''Sono le nostre lacrime''. Il messaggio che spiazza Conte

Mascherina tra le mani e un sorriso smagliante prima di un tuffo nelle splendide acque del Salento, Antonio Conte si gode alcune giorni di relax nella sua Puglia e su Instagram posta una foto corredata dal messaggio: ''Io e il mare'' , scatenando la nostalgia dei tifosi nerazzurri.

Ad una settimana dall'addio all'Inter, l'ex allenatore nerazzurro è tornato a casa dopo aver guidato la Beneamata alla conquista dello scudetto, arrivato ad undici anni di distanza dall'ultimo tricolore. Giorni di relax per Conte che testimonia tutto su Instagram con una foto in cui si appresta a fare snorkeling. ''Io e il mare'' , dice il suo testo a commento. Immediata la reazione dei tifosi interisti, che non nascondono la delusione per un'esperienza interrotta sul più bello. Sono quasi 140mila i ''mi piace'' e i commenti più frequenti vanno dal ''ci manchi'', ''sei un grande mister'' al ''sei il numero uno'' . Si aggiungono alcuni più poetici e sentiti tipo ''sono tutte le lacrime dei tifosi'' . Qualcuno, però non si è lasciato sfuggire qualche critica. C’è chi scrive parafrasando il suo stesso messaggio: ''Io il mare e 7 milioni di euro'' (con tanto di riferimento esplicito alla cospicua buonuscita che Conte ha preteso dalla dirigenza cinese). In attesa di conoscere il suo futuro, il tecnico leccese si rigenera nelle acque del Salento, pronto a voltare pagina e a tuffarsi in una nuova esperienza professionale.

Chiusa l'avventura all'Inter, il suo futuro resta ancora incerto. Sfumata la pista del Real Madrid, inizialmente indicata come l'approdo più probabile, dopo l'annuncio del ritorno di Carlo Ancelotti. Resta incerta l'opzione Paris Saint-Germain con la posizione di Mauricio Pochettino ancora in bilico e sullo sfonda la suggestione sempre più forte che porta a Zinedine Zidane. Rimane così soltanto il Tottenham, alla ricerca di rilancio dopo il deludente settimo posto della passata stagione. Le parti sono già entrate in contatto e sono iniziate le trattative. Al momento ci sarebbe una distanza di circa 3 milioni tra domanda e offerta, motivo per cui gli inglesi dovranno dunque fare un ulteriore sforzo se vogliono chiudere con l'allenatore campione d'Italia. Intanto il boss Daniel Levy ha sondato anche Fabio Paratici, che ha da poco risolto il contratto con la Juventus, per prendere in mano l'area sportiva.

Una risposta dell'ex ds bianconero è attesa entro l'inizio della prossima settimana: nel caso in cui accettasse e qualora la trattativa tra gli Spurs e Conte andasse a buon fine, si ricomporrebbe così il tandem, che ha già lavorato alla Juve dal 2011 al 2014, conquistando 3 scudetti e 2 Supercoppe italiane. La coppia giusta per il Tottenham, che ha una grande voglia di fare il salto decisivo per conquistare un titolo inglese che al club di Londra Nord manca da 60 anni. Una di quelle sfide che di sicuro piacerebbe tanto a Conte.

