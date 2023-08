Sono pazzi questi inglesi: colpo record da 128 milioni

Caicedo, chi era costui? Non sarà un Carneade, ma non parliamo nemmeno di un big del calcio planetario. Magari qualcuno potrebbe pensare al da noi leggermente più famoso Felipe Caicedo, ex Lazio con un fulmineo passaggio dall'Inter prima di finire anche lui sul carrozzone saudita, e invece parliamo di Moises Caicedo, connazionale ed omonimo dell'ecuadoriano di cui sopra. Ebbene questo Caicedo, il Moises appunto, è al centro di un intricato caso di calciomercato britannico tra Liverpool e Chelsea manco fosse il nuovo Messi. Ma stando alle cifre a cui se lo contendono i due club sembra di avere a che fare con un fenomeno del pallone e non del centrocampista del Brighton di De Zerbi, tre presenze non da vetrina all'ultimo mondiale qatariota, adesso quotato 128 milioni dai Reds prima che nella trattativa si inserisse il Chelsea. Capito bene? 128 milioni di euro, record per un acquisto della Premier league. E il Brighton, facendo finta di soffrire per il distacco, aveva accettato l'offerta, prima che la partita si riaprisse. Insomma il nuovo primato, che ha superato i 121 milioni pagati dal solito Chelsea al Benfica per Enzo Fernandez, potrebbe anche lievitare, perché, ormai si è capito, tutti giocano a fare gli arabi. Ci si indigna per le spese folli dei nababbi e degli emiri, poi si inseguono a suon di milionate giocatori non propriamente stellari, a partire dal City che spende 100 milioni per Paquetà... Insomma, fanno tutti come Rummenigge che aveva gridato allo scandalo per i soldi spesi dalla Juve per CR7, poi il suo Bayern ha sfondato i 110 milioni per mettere le mani su Harry Kane. Ma almeno qui si parla di CR7 e Kane, mica di Caicedo... Se poi pensiamo che 120 milioni sul mercato le nostre squadre non le mettono nemmeno tutte assieme, ci viene un po' di tristezza. Ma è un'altra storia...