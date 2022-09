Una sorpresa, una realtà e due vere malate

Giornata di casi clinici: ha perso l'Inter e male, messa all'angolo dalla potenza e prepotenza dell'Udinese che si conferma ai vertici della classifica dietro la Dea e il Napoli. Ha perso la Juventus che ormai è da ricovero e accentua la propria crisi esistenziale con l'espulsione dell'argentino Di Maria venuto a Torino in ferie premondiali mentre Agnelli seguita a stare zitto infischiandosi dei dodici milioni di tifosi bianconeri delusi e umiliati, le busca la Roma con l'espulsione puntuale di Mourinho e, alla vigilia, l'infortunio muscolare, anche questo puntuale, di Dybala, l'Atalanta corre in testa a una graduatoria inedita per le protagoniste, ma questo sarà un campionato di sorprese continue. Ha perso il Milan contro il Napoli nel quale ho rivisto, nel georgiano Kvaratskhelia, movimenti e dribbling secco e caracollante del grande Gigi Meroni, il lavoro di Spalletti è enorme, considerate le premesse, l'ambiente, il presidente, il mercato in uscita, l'infortunio di Osimhen ma i risultati clamorosi in champions sono stati vitamine per l'autostima della squadra. Sarri ha scoperto che il germe è lui medesimo perché la Lazio sa vincere benissimo anche se contro la Cremonese, soprattutto perché ha un paio di vaccini antibatterici esclusivi che portano i cognomi di Immobile e Milinkovic Savic. Ora la pausa del campionato non potrà distrarre dai problemi che affliggono Inter e Juventus, non sono malate immaginarie ma davvero da ultima stazione, considerato che al rientro dagli impegni della nazionale, l'Inter dovrà affrontare prima la Roma e poi il Barcellona mentre quello che resta della Juventus sarà alle prese con il Bologna e poi gli israeliani che in altre epoche sarebbero tappe di vacanza ma oggi vengono a prendere il profilo degli incubi notturni.