Sorteggi di Champions League: ecco le insidie per Napoli, Inter e Milan

Napoli, Inter e Milan ce l'hanno fatta a superare i rispettivi gironi di Champions League e ora guardano con speranza al sorteggio di lunedì 7 novembre, ore 12 a Nyon. Gli azzurri avendo vinto a sorpresa il proprio gruppo davanti al Liverpool vice campione d'Europa avranno molto probabilmente un sorteggio più morbido rispetto a nerazzurri e rossoneri che hanno chiuso in seconda posizione rispettivamente dietro a Bayern Monaco (unico club a fare 18 punti su 18) e Chelsea.

Sedici squadre, le 8 vincitrici dei gironi che saranno teste di serie e le otto seconde classificate. Nessuna squadra potrà affrontare un club già affrontato ai gironi o proveniente dalla stessa nazione (dunque impossibile che Inter, Milan e Napoli si scontrino agli ottavi di finale). Chi ha vinto il proprio raggruppamento avrà il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa e quella d'andata in trasferta. Come nella passata stagione la regola del gol doppio in trasferta non c'è più. Le andate degli ottavi sono previste per 14-15-21-22 febbraio mentre i ritorni sono previsti il 7-8-14-15 marzo.

Napoli a rischio Psg

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto il suo girone e se Joao Mario non avesse segnato il 6-1 finale del Benfica sul campo del Maccabi Haifa ora per gli azzurri non ci sarebbe il pericolo Psg (arrivato secondo solo per aver segnato meno gol in trasferta rispetto ai lusitani). Come detto l'insida più grande per i partenopei si chiama Psg con Neymar-Messi-Mbappé che spaventano. Dopo il Psg, però, il "vuoto", o quasi.

La squadra sulla carta più abbordabile sarebber sicuramente il Bruges che ha però stupito tutti in questo girone di Champions, più complicato un sorteggio con le tre agguerrite tedesche, Lipsia, Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte (vincitrice della scorsa edizione dell'Europa League. Gara d'andata in trasferta, gara di ritorno al Maradona che vorrà spingere gli azzurri verso l'impresa di approdare ai quarti di finale.

Inter, due big da evitare

L'Inter ha disputato un grande girone di Champions League arrivando seconda dietro all'ingiocabile Bayern Monaco ma davanti al Barcellona, secondo in Liga a meno uno dal Real Madrid campione d'Europa in carica. I nerazzurri dovranno cercare di evitare due big: il Manchester City e proprio i blancos di Carlo Ancelotti. Sulla carta, ma solo su quella, Benfica e Porto sembrano le più "abbordabili". Mine vaganti anche Chelsea e Tottenham con l'ombra dell'ex Antonio Conte che incombe sulla testa dei nerazzurri. Attenzione anche all'altro ex Ivan Perisic che avrà voglia di riscatto. Andata al Meazza e ritorno in trasferta.

Milan, tre gli spauracchi

Se l'Inter dovrà evitare due big, il Milan dovrà cercare di essere sorteggiato con tre big: Manchester City e Real Madrid come i nerazzurri con l'aggiunta del Bayern Monaco. I rossoneri non potranno ovviamente incrociare il Chelsea ma potrebbero avere un sorteggio decisamente più morbido con una tra Benfica, Porto e Tottenham, anche in questo caso sempre sulla carta dato che si giocherà tra febbraio e marzo. Andata a San Siro, ritorno in trasferta proprio come i cugini nerazzurri.