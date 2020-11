Maradona è stato operato: le sue condizioni dopo l'intervento

Diego Armando Maradona sta bene dopo l'operazione d'urgenza subita al cervello: era questo quello che volevano sentire i tanti fan del Pibe de Oro. "Tutto è andato come previsto, Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza", queste le parole di Sebastian Sanchi, portavoce dell'ex attaccante di Napoli e Barcellona. L’operazione del 60enne di Lanus si è svolta presso la Clinica Olivos di Buenos Aires, è durata circa 80 minuti.

Il medico personale del Pibe, Leonardo Luque, ha spiegato come il tutto sia sia svolto nel massimo della sicurezza e soprattutto come sia andata per il meglio: "Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. Diego ha affrontato bene l’operazione. È sotto controllo. C’è un po’ di drenaggio. Rimarrà sotto osservazione". Maradona dovrebbe restare sotto osservazione presso l'ospedale per almeno una settimana con il suo recupero effettivo e definitivo che potrebbe durare circa un mese.

EL MÉDICO CONFIRMA QUE DIEGO SALIÓ BIEN DE LA OPERACIÓN

Leopoldo Luque: "Se pudo evacuar este hematoma subdural crónico de manera exitosa. Diego toleró muy bien la cirugía. Está despierto. Está todo muy bien", afirmó.#FuerzaDiego pic.twitter.com/bYrTI57TuT — TyC Sports (@TyCSports) November 4, 2020

Una volta dimesso dovrebbe poi tornare a vivere nella sua villa di Brandsen dove ha vissuto per un paio di mesi. Secondo quanto riporta uno dei quotidiani argentini più autorevoli come il Clarin, però, la famiglia di Maradona sarebbe stata contraria a questa operazione e sarebbe stato lo stesso allenatore del Gymnasia Y Esgrima a decidere di essere operato. Tutti i figli dell'ex Pibe de Oro hanno hanno chiesto di essere pienamente coinvolti nelle prossime decisioni che riguardano il padre.

Il Napoli vicino a Diego

Il Napoli ha deciso di stare vicino al suo ex grande calciatore con un tweet emblematico che ritrae il Pibe insieme al capitano degli azzurri Lorenzo Insigne:

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?