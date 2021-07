Spinte, risse e insulti: cos'è successo a Wembley

Prima, durante e dopo Italia-Inghilterra si sono registrati diversi scontri all'esterno dello stadio di Wembley con i "tifosi" inglesi come sempre caldi e in molti casi purtroppo anche violenti. Secondo quanto riporta secoloditalia.it il bilancio degli scontri è di 49 persone arrestate e 19 poliziotti feriti in questi incidenti evitabilissimi. Lo ha reso noto la polizia metropolitana di Londra specificando come le 49 persone fermate sono state arrestate per una serie di reati, mentre, purtroppo, "19 dei nostri agenti sono stati feriti nel confronto con la folla e questo è totalmente inaccettabile", queste le parole delle forze dell'ordine inglesi che hanno però anche ringriato coloro che si sono comportati in maniera ligia e responsabile.

Il video dell'aggressione

Sui social network sono circolate e stanno circolando molti video che mostrano aggressione ai tifosi all’interno dello stadio di Wembley. Il tutto sotto gli occhi degli steward, che lasciano che le aggressioni avvengano senza muovere un dito. In tanti hanno parlato di aggressione ai tifosi azzurri ma secondo i media locali, invece, gli agguati sarebbero avvenuti prima della partita ma nei confronti di quei tifosi, inglesi, che cercavano di entrare allo stadio senza biglietto ed altri ancora parlano di scontri avvenuti ma tra i vari supporters inglesi e non con quelli italiani. La verità è che dunque ci sono mille dubbi sul fatto che tifosi azzurri e inglesi siano venuti realmente a contatto ma tutto resta ancora nell'ambito delle ipotesi.

Interrogazione parlamentare?

"È da ieri mattina che gruppi di tifosi inglesi si sono aggirati per Londra in un’orribile caccia all’italiano. Alla faccia del notorio ’fair play’ dei seguaci della regina Elisabetta. Neppure di fronte al trionfo azzurro si sono placati, continuando a prendere a calci e pugni i pochi tifosi italiani presenti a Wembley", questo il commento del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia riportate ad Agi. Il politico ha poi rincarato la dose: "Il dovere dell’ospitalità è stato violato gravemente in una manifestazione internazionale che avrebbe dovuto garantire il diritto all’incolumità fisica di qualunque sostenitore di qualunque squadra europea. Mi auguro che il governo inglese voglia porre le scuse ufficiali per l’accaduto e che il governo italiano le richieda subito, anche per dimostrare che gli italiani quando sono all’estero devono essere rispettati e hanno il loro Stato a coprirli le spalle".

Chiusura con un commento al veleno nei confronti dei supporter d'Oltremanica ma anche nei confronti di alcuni giocatori inglesi che si sono tolti la medaglia dal collo: "Questi animali inglesi, per fortuna una minoranza, non conoscono le leggi dello sport che prevedono i complimenti a chi vince e l’onore delle armi agli sconfitti, se hanno sostenuto la competizione a testa alta. A giudicare dalle immagini della premiazione, neanche i calciatori inglesi sono stati granchè corretti, togliendosi subito la medaglia d’argento dal collo in segno di spocchia. Una pessima figura agli occhi del mondo".

