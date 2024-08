"Freccia motivata" per Stramaccioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Censura a Torino? Kalulu va alla Juve e cambia la bio sui social «in prestito dal Milan». Poi la modifica: «in prestito» e infine la rinnega del tutto: «giocatore della Juve»...

***

Su X Maurizio Pistocchi nota che dal sito del Toro è sparita la conferenza di Vanoli, arrabbiato per la cessione di Bellanova.

***

Visto che col calcio agli ex Re gira male CR7 va su YouTube fantasticando sul matrimonio in stile Beautiful con Georgina, a Miami. Messi è al centro di complotti web dopo che sua moglie ha mandato un bacio in tv per celebrare un gol di Suarez: a luglio sui due si fantasticava per una foto di gruppo in cui si sfioravano le mani.

***

Rosso a un calciatore che in Perù ha fatto pipì a bordo campo durante una partita. Ciccio Graziani a Xxl: «Poteva dargli un giallo, buttarlo fuori mi sembra esagerato». Presto al Var immagini col bollino rosso?

***

Stramaccioni scatenato in Inter-Lecce su Dazn: prima Inzaghi si dispera perché «voleva una conclusione più spartana», poi dice che in caso di gol Taremi sarebbe una «freccia motivata».

***

«Milinkovic Savic che, bontà sua, nonostante il gran caldo gioca con la calzamaglia», Giuseppe Bisantis, Torino-Atalanta, Radio1.

***

Il Genoa su X ha festeggiato il gol di Pinamonti con una faccia di Fantozzi che urla «Pinaaaaa».

***

Primo record per il nuovo allenatore del Milan: #Fonsecaout è andato in tendenza già al 24 agosto.

***

In palestra i calciatori del Chelsea sono così tanti che a vederli sembra quando a gennaio vanno tutti a fare ginnastica per sciogliere panettoni e sensi di colpa.

@duppli