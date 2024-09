La reunion Oasis grazie a Inzaghi

Ascolta ora 00:00 00:00

Neres del Napoli causa l'espulsione del portiere del Parma e fa l'assist del 2-1, ma fuori dal Maradona gli hanno puntato una pistola in faccia rubandogli il Rolex. Per scaramanzia la prossima volta giocherà male?

***

Trova le differenze tra i due tweet di Milannews, il primo: "Ibrahimovic non presente all'Olimpico per Lazio-Milan, è in vacanza". Poco dopo cambia in: "Ibrahimovic non presente all'Olimpico per Lazio-Milan". Soluzione: la vacanza era già finita...

***

Dietro la storica reunion degli Oasis ci sarebbe il patto tra i fratelli Gallagher di tornare a suonare insieme in caso di vittoria della Champions del loro amato City, cosa accaduta un anno fa contro l'Inter. Se la band farà nuovi concerti è anche merito di Simone Inzaghi e Lukaku.

***

In pochi sanno far vivere il mercato come Michele Criscitiello: "Colpo clamoroso che potrebbe cambiare le gerarchie del campionato". Chi guarda la tv alza e lui svela la notizia: "L'Arezzo potebbe prendere Luca Fiordilino".

***

Theo e Leao non fanno il cooling break con Fonseca, tanto dopo la panchina erano già in freddo, no?

***

«Thiago Motta alla Juventus ha fatto un po' una rivoluzione copernicana». Antonino Tajani, Zona Bianca.

***

Il cognome di Karlsson del Bologna ha la R e la L mute ed è per questo che è un incubo per i telecronisti che, in caso di colpo di testa, devono stare attentissimi.

***

Antonio Conte copia Mazzarri? Quando hanno espulso Suzuki del Parma si è indicato l'orologio come faceva Walterone!

***

«È un mercato logorroico per quanto è lungo», il DS del Bari Giuseppe Magalini.

@duppli