Napoli e il Babà col parrucchino

Il Milan vince ancora senza Leao, che contro il Monza si fa notare per due cose: prima viene ripreso in panchina mentre muove la testa a tempo della musica che ascolta in cuffia e poi, in campo, fa un tiro così alto da ricordare un altro sport: nel rugby quello si chiama «drop» e vale tre punti.

***

Giovanna Botteri da Philadelphia su La7 per le elezioni Usa. È in diretta con Massimo Gramellini e parla di come potrebbe cambiare il futuro del mondo ma alle sue spalle c'è la statua di Rocky Balboa e nell'inquadratura finiscono un sacco di turisti in posa coi muscoli o che urlano «Adrianaaa».

***

Il 3-0 dell'Atalanta a Napoli sui social è stato celebrato dal fotomontaggio di un Babà col parrucchino.

***

Per Halloween Fabio Caressa ha sfoggiato online due costumi, da pompiere e da mago di Harry Potter: agitando una bacchetta diceva «Polisucco» alla moglie Benedetta.

***

Sui social in molti hanno ironizzato sulla nuova chioma del laterale dell'Inter Carlos Augusto, un tempo più stempiato. Ma quando l'Inter giocava la finale di Champions in Turchia, lui era al Monza...

***

Il mercato della Lazio è un romanzo di Pirandello, almeno per Stefano De Grandis che celebra Tavares con un notevole: «Nuno, nessuno, centomila».

***

Un tifoso chiama Radio101 e si lamenta di quanto sia noioso il calcio, lo speaker: «Perché non hai mai visto una gara di Formula 1!».

***

Ivan Zazzaroni manda una cartolina a Thiago Pinto? «Mourinho alla Roma faceva tanti lavori tranne il direttore sportivo, perché ce n'era uno scarso che lo faceva».

@duppli