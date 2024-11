Se Ranieri fallisce resta solo Verdone

Ascolta ora 00:00 00:00

D'accordo, Sinner nel 2024 ha vinto due slam e le Finals di Torino, ma a un punto dal match point Luca Boschetto su Sky esulta con un «ma vieeeeni» alla Aldo, Giovanni e Giacomo.

***

L'Italia in Nations League è un'altra storia rispetto agli Europei, resta da capire perché a giugno abbiamo ballato la samba con la Svizzera, ma tanto nessuno ce lo spiegherà mai e la questione sarà da archiviare alla voce «misteri italiani».

***

Dalla Nazionale Vlahovic ha mandato una frecciata a Thiago Motta dicendo che se alla Juve segna poco è colpa dei compiti tattici. Con la Serbia sarà più libero... ma con la Svizzera non ha segnato lo stesso.

***

Mike Tyson ha perso un incontro di boxe e sui social c'è chi ha ripostato una foto del pugile con la maglia della Juve. A quel punto c'è stata una pioggia di meme su Tyson con Chiellini e Buffon che piangevano accanto alla Champions.

***

Con l'Inter in stagione Lautaro non fa tanti gol ma con l'Argentina gli son bastati 13 minuti per segnare. Quando Leão gioca bene in Portogallo la stampa giustamente rompe le scatole a Fonseca, perché non succede pure col Toro e Simone Inzaghi?

***

«Jannik compra il Toro». Recitava uno striscione alle Finals di Torino. Ma siamo sicuri che Sinner, che prende la pasta al pomodoro invece di quella al ragù perché costa meno, sia la scelta migliore per i tifosi granata?

***

Dopo avere perso De Rossi i Friedkin, forse per calmare la piazza, hanno preso Claudio Ranieri. Se va male di simboli romani da mettere in panchina resta solo Carlo Verdone.

