Chiesa messo al centro della panchina Reds

Curiosa scena in Cagliari-Inter, Mina dà un pizzicotto sul fianco a Thuram ma il francese si contorce a terra toccandosi le parti intime. Imbarazzo per i varisti che, poi, hanno spiegato come il collegamento tra la mano di Mina e la zona indicata da Thuram non avesse nessuna correlazione.

***

L'allenatore dell'Udinese a inizio gara non c'è. «Il virus gastrointestinale che ha colpito Kristensen ha colpito anche Runjaic», dicono su Radio1. Manuel Codignoni: «Sappiamo come questi virus possano essere debilitanti e anche, insomma, antipatici».

***

Nel secondo tempo però Runjaic torna in panchina, Codignoni: «Evidentemente ha passato la fase più acuta del virus gastrointestinale». Evidentemente.

***

Djokovic cerca di vincere il premio di sportivo più simpatico del 2024 e così a fine anno smasha contro Sinner chiedendo più trasparenza sui casi di doping.

***

Il mercato di riparazione dà fastidio, Antonio Conte ha però una soluzione estrema: «Io abolirei questo gennaio». Radio1.

***

Kean non esulta contro la Juve e si prende gli applausi dello Stadium: quest'anno ne hanno fatti più a lui che a Giuntoli e Motta.

***

«È bello vivere a Milano anche se i prezzi degli affitti potrebbero essere più bassi», dice il difensore dell'Inter Bisseck a YouTube Serie A. Protesterà in tenda insieme agli studenti?

***

Rudy Garcia a Roma mise la chiesa al centro del villaggio, Arne Slot a Liverpool ha messo Chiesa al centro della panchina prima, e al centro del mercato ora.

@duppli