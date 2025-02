E Pioli se la ride nel deserto saudita

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva perso sei derby di fila ma da quando non allena più il Milan, l'Inter non ne ha vinto più uno. Per l'intelligenza artificiale l'ex allenatore rossonero Stefano Pioli se la ride nel deserto Saudita (in alto).

***

È ricominciato il Sei Nazioni, torneo di rugby nato nel 1882 dove la tradizione è tutto e in cui l'Italia, che partecipa da un quarto di secolo, ha collezionato con la Scozia la sconfitta numero 109 sulle 126 partite fatte. Così che nessuno possa accusarci di non essere tradizionalisti.

***

Il gennaio di Calabria dimostra come il primo mese dell'anno possa essere lungo e insidioso: inizia a Riad alzando la Supercoppa italiana da capitano del Milan e finisce lasciando Milanello in lacrime dopo la lite con Conceiçao sul prato di San Siro. Todo cambia.

***

Il caso della settimana è l'esodo degli sciatori della domenica a Roccaraso, la speranza che tra di loro possa esserci il nuovo Alberto Tomba è però oggettivamente flebile, anche perché ieri la mega gita è stata un flop, non c'era neve.

***

Kolo Muanì aveva segnato due gol in tutta la stagione col PSG, con la Juve ne ha già fatti tre in due partite.

***

Antonio Conte non è più quello di una volta, ha sottolineato l'addio di Kvara, vero, ma quando alla Juve gli tolsero Matri e Giaccherini per Tévez protestò molto di più.

***

Nei primi 5 minuti in A il messicano Gimenez ha rimproverato i compagni e preso un giallo. Uno coi nervi saldi.

***

Roma, Galatasaray, Aston Villa, Atalanta e Fiorentina: Zaniolo in due anni ha cambiato cinque squadre, ma solo perché di più non si poteva...

