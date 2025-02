Lettera di Conte: caro Kvara, torna...

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il mercato il Napoli non vince più, l'intelligenza artificiale (foto) mostra Conte con una lettera da mandare a Parigi per far tornare il suo esterno. «Kvara amico ti scrivo», per dirla con Dalla.

***

È stato il festival più calcistico di sempre, Willie Peyote coi mocassini del Toro, Noemi aggiornata mentre sta per cantare su cosa faccia la Roma, Rose Villain che avrebbe barattato la vittoria all'Ariston con la Serie B per la sua Inter: «Mi spiace ma accetto al volo. Forza Inter, ma ciao».

***

Le parole di Trump sui nuovi confini hanno incendiato la sfida di hockey su ghiaccio tra Stati Uniti e Canada. A Montreal i tifosi canadesi hanno fischiato l'inno Usa, poi in campo dopo soli nove secondi di gioco si sono scatenate tre mega risse. Tutto ok...

***

I tifosi del Monza hanno capito che nel futuro c'è la B ma per contestare usano l'ironia e con uno striscione si sono paragonati alla mitologica Longobarda di Oronzo Canà. In questo caso un B-movie.

***

Se ti innamori muori, se tifi Roma pure. Luca Barbarossa, Radio2.

***

Cuadrado ammonito per proteste dopo il rigore per simulazione dato al Brugge è una scena da ricordare: nemesi storica pazzesca.

***

Scambio tennistico fra la cantante Sarah Toscano e Matteo Berrettini: «Ti amo». Lui: «Solo perché non mi conosci». Lei replica: «Si può sempre rimediare».

***

Bellingham espulso, Ancelotti lo difende: «ha detto all'arbitro fuck off, non fuck you, è diverso». Meglio come allenatore che come avvocato. Decisamente.

***

In Parma-Roma non c'è stato l'atteso incrocio fra Nelsson e Mandela.