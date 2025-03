Papaleo romanista per un cucchiaio...

Ascolta ora 00:00 00:00

È la settimana delle immagini fatte con l'IA in stile fumetto giapponese, quella di X ripropone sopra la mitica scena di Mazzone al 3-3 di Brescia-Atalanta.

***

Social juventini in fiamme per il giallo a Tudor, uscito dall'area tecnica. «Con tutte le volte che Inzaghi va in campo!», a questo si aggiunge il rigore al 90º dato all'Inter nella sfida femminile con Madama. Com'era quello sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo: «Si sta ribaltando la situazione»?

***

Nel nuovo stadio dell'Everton sarà vietato il rosso, colore simbolo dei rivali cittadini del Liverpool. Pure il ketchup sarà blu, cosa che comunque non lo rende l'alimento più strano della cucina inglese.

***

Domenico Marocchino. «A Bologna ero in un ristorante fatto a vagone di treno, con la seconda sala chiusa, c'era anche Oscar Damiani. A un certo punto entra Lucio Dalla e va nella saletta senza uscita. Io e Damiani ci diciamo «guarda, Lucio Dalla». Passa mezz'ora, ed entra di nuovo Lucio Dalla, ma era impossibile! Era uno scherzo, aveva un sosia». Federico Vespa: «Quante bottiglie avevate bevuto?». Radio 2.

***

La Juve di Tudor vince subito, l'unica cosa uguale a quella di Motta è la brutta partita di Koopmeiners.

***

Messi a Miami è andato a vedere Djokovic, gli ha regalato la maglia e, in campo, ha esultato con un dritto. CR7 tiferà Sinner...

***

Rocco Papaleo: «Tifavo Inter ma dopo il cucchiaio di Totti a Van der Sar sono diventato romanista fracico». Zoro: «Ma perché l'hai fatto? Stavi tanto bene da interista, una vita facile!». La7.

