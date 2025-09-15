Pranzi al sacco e caldarroste

Nessuno sa se Chivu mangerà il panettone da allenatore dell'Inter ma, se continua così, per Grok rischia di non mangiare neanche le caldarroste (foto sopra).

***

È stata la settimana dei pranzi al sacco in difesa cominciata con Israele e l'Italia e finita con Juve-Inter. In questo caso quello davvero fuori forma era Sommer: ha preso 4 gol su 4 tiri in porta e ha fatto tornare sui social l'hashtag Handanovic!

***

In Roma-Torino su Dazn c'era l'audio a singhiozzo per un problema tecnico. Online qualcuno si è domandato con ironia se, pagando di più, si potesse tornare a sentire. Ecco, non diamo suggerimenti...

***

La grande novità di giornata è stata la telecamera accanto all'auricolare dell'arbitro. Punti di vista in soggettiva e frame con espressioni bovine dei calciatori che diventeranno meme del futuro...

***

Ieri la dirigenza dell'Inter è andata ad Appiano per un lungo faccia a faccia tra Chivu. Hanno chiesto all'allenatore di restare, ma come difensore?

***

In MotoGP Marquez a Misano ha esultato alla Messi mostrando ai fan la sua tuta rossa Ducati. Nel giorno in cui a Leo, però, un portiere in Usa ha parato un rigore calciato col cucchiaio, più che un omaggio sembrava una beffa.

***

Ok il calendario spezzatino con tante partite spalmate, ma far giocare Cagliari-Parma alle 15 con i 30º della Sardegna in estate sembra più barbecue.

***

Modric festeggia 40 anni a Milanello ma dopo la candelina non riesce a dividere la crostata con i compagni. Allegri: "Calcio bene, ma sul tagliare le torte...".

@dupply