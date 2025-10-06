Giallorossi in testa sbagliando i rigori

Gian Piero Gasperini primo in classifica con la Roma, in città è idolatrato: per l'AI di X può fare "Il gladiatore" mejo de Russell Crowe! (sopra)

***

Nel deserto emotivo vissuto dai fan della Ferrari gli unici sussulti sono di protesta. Sui social è pieno di #VasseurOut. Poi ci sono i meme, tra cui quello irresistibile col cavallo che fugge dallo stemma. E si attacca perfino Leclerc per la grande partenza con due sorpassi: le faccia quando conta qualcosa.

***

Su Sky dopo aver bacchettato Di Canio, Mourinho ha sfottuto pure Costacurta. "Rui Costa mi diceva non era veloce, non era bravo in questo, non era bravo in quello, però era tra i migliori al mondo...". La beffa è che José l'ha mascherata da complimento.

***

Okafor ha già segnato più che in tutto l'anno scorso con Milan e Napoli.

***

In Catania-Siracusa su Sky Fabrizio Redaelli ha parlato di un calciatore che giocava nel "Pesaro... Virtus Pesaro. Vis Pesaro!".

***

All'Inter Chivu dal Parma si è portato Bonny. Simone Inzaghi dalla Lazio ha voluto Correa...

***

Haaland posta una foto in aereo e scrive: "Donnarumma non si vuole più sedere vicino a me e a me tocca il grasso francese". Cioè Cherki.

***

Quando Di Francesco nel Lecce sostituisce Kaba e Ndaba sui social piovono meme. Come quello dei Flinstone "Kaba-Ndaba-Duuu".

***

La Roma è in testa alla classifica. Dove arriveranno quando impareranno a battere i rigori?

